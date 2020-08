Festival Burning Man bude letos na internetu | E15.cz

Slavný americký festival Burning Man, který se už přes 30 let pravidelně koná uprostřed pouště Black Rock ve státě Nevada, své brány v roce 2020 neotevře. Díky kouzlům moderních technologií si jej však vybraní návštěvníci budou moct užít alespoň on-line. Pořadatelé kultovního eventu nedávno představili první ochutnávku toho, jak bude vysoce očekávaná virtuální událost vypadat.

Místo, kde se i ty nejdivočejší sny stávají realitou. Tak je zpravidla popisován festival Burning Man (v překladu „Hořící muž“), jenž každoročně přiláká do jinak nehostinné pouště v severní Nevadě desítky tisíc lidí. Na konci léta zde vyrůstá improvizované město, známé jako Black Rock City, které působí jako by pocházelo z jiné planety. Nevšední umělecká díla, bizarní kostýmy a masky, a především únik od reálného života v civilizaci, to vše učinilo z Burning Mana něco víc než jen kulturní událost. Letos se festival kvůli koronavirové pandemii poprvé od roku 1986 fyzicky neuskuteční. Podle organizátorů nicméně držitelé zakoupených lístků nepřijdou zkrátka.

Pořadatelé už od jara pilně pracují na digitální podobě Burning Mana. Festival se odehraje ve svém obvyklém termínu mezi 30. srpnem a 7. zářím na internetových platformách. Za jeho zhlédnutí bude stále nutné zaplatit, avšak běžně omezený počet účastníků tentokrát nebude mít žádný limit. A podle prvních zveřejněných obrázků a videí je na co se těšit. Počítačoví programátoři vyvíjejí unikátní 3D modely uměleckých výtvorů a celého pouštního městečka. „Black Rock City 2020 přinese multivesmír,“ slibuje výkonná ředitelka festivalu Marian Goodellová.

Podívejte se, jak vypadaly některé minulé ročníky

Ačkoli měli pořadatelé podle svých slov nabídky od profesionálních studií, nakonec je všechny odmítli, neboť chtěli předejít tomu, aby se „na festival infiltrovali velké korporace“ a rozhodli se svěřit vývoj digitálních kulis malým týmům nezávislých kreativců. Ti připravili celkem osm zcela odlišných projektů. Zatímco některé se soustředili na budování virtuální reality, jiné kladou důraz na interaktivní video chaty, neboť festival má být především o potkávání nových přátel.

Pouštní festival Burning Man působí jako z jiného světa

Hlavním cílem však zůstává vytrhnout lidi z jejich normálního života. Vývojáři Ed Cooke a Chris Adams proto například připravili pro diváky „otravně dlouhou video aplikaci, která má simulovat náročnou cestu autem do pouště. Návštěvníci si také budou muset postavit stan ve svém obýváku a sprchování bude po celých devět dní zapovězeno“. To vše má přispět k navození atmosféry skutečného festivalu.

Jediné, čeho se pořadatelé obávají, je otázka, zda se nákladný projekt podaří zaplatit. Nikdo totiž nedokáže přesně odhadnout, kolik lidí bude mít o virtuálního Burning Mana zájem. Festival obvykle navštěvuje až 80 tisíc účastníků a jeden lístek se prodává za 475 amerických dolarů. Celkový výdělek tak zpravidla přesahuje 40 milionů dolarů, s čímž letos určitě nejde počítat. „Jeden z důvodů, proč to všechno děláme je, aby Burning Man přežil. Naše organizace byla bohužel tvrdě zasažena koronavirem,“ uvádí jeden z tvůrců festivalu Faryar Ghazanfari.

Organizátoři na druhé straně věří, že díky své on-line podobě se Burning Man může potenciálně otevřít zcela novým návštěvníkům, pro které je za normálních okolností výprava do pouště příliš drahá nebo mají vůči komunitě předsudky. „Osobně doufám ve stovky tisíc nebo i miliony diváků,“ uzavírá Ghazanfari.