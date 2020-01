Stavba nemocnice v čínském Wu-chanu pokračuje vysokým tempem. Podívejte se na přímý přenos | E15.cz

Kapacita tisíc lůžek a dokončení stavby v řádech několika dnů. To je nová nemocnice, která se v tuto chvíli buduje v epicentru nákazy koronavirem v čínském městě Wu-chan. Jak pokračují práce na stavbě se můžete podívat v přímém přenosu níže.

Stavba nemocnice začala minulý týden ve čtvrtek a první zprávy hovořily o plánu, že by měla být dokončena už za šest dní. Později bylo upřesněno, že za šest dní by měly být dokončeny hrubé stavební práce a kompletní dokončení se očekává za 10 dní. I tak je to neuvěřitelná rychlost.

První čtyři dny trvalo srovnat vytyčený pozemek, připravit inženýrské sítě a vybetonovat základy. Nyní už se čile pracuje na samotné stavbě budovy. Jedná se o montovanou stavbu z dílčích konstrukčních buněk. Teď už jsou v některých částech postaveny dvě patra.

Stavba samozřejmě představuje ohromné organizační úsilí. V okolí stavby je omezená doprava a jedna z šestiproudých silnic vedoucí kolem je z poloviny uzavřená, aby bylo kde tvořit frontu nákladních aut dovážejících beton a konstrukční prvky.

Podívejte se jak se staví nemocnice v čínském městě Wu-chan