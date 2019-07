Stoupenci hongkongské vlády už nechtějí násilí, demonstrovali na podporu policie | E15.cz

Protest pod heslem Ochraňujte Hongkong (Safeguard Hong Kong) se konal den před další plánovanou demonstrací proti hongkongské vládě a jejímu přístupu k extradičnímu zákonu. Správkyně Hongkongu Carrie Lamová sice po vlně nevole právní normu označila za mrtvou, návrh ale nezrušila. Kritici zákona se obávají, že by norma narušila právní nezávislost poloautonomního Hongkongu a že podezřelí vydaní do Číny by tam mohli čelit nespravedlivým, politicky motivovaným procesům.

Podle organizátorů se dnešního provládního shromáždění zúčastnilo přes 300 tisíc lidí, policie však účast odhadla jen asi na třetinu tohoto počtu. Demonstranti, většinou ve středním či pokročilém věku, čelili bouřce a silnému dešti. Někteří mávali čínskými vlajkami a provolávali „Podpořte hongkongskou policii!“ Většina z nich přišla na výzvu organizátorů v bílém, což kontrastovalo s obvyklým černým oděním demonstrantů proti vládě.

„Násilí nelze tolerovat. Máme obavu o náš domov a měli bychom se jednoznačně postavit na stranu hongkongské policie, abychom zachovali stabilitu a vládu práva ve společnosti,“ řekl 85letý účastník demonstrace Tsol Pui.

Provládní protest se konal den před nedělním masovým protestem proti hongkongské vládě. Policie v pátek večer objevila v kancelářské budově dva kilogramy silné výbušniny a zatkla i jednoho muže. Na místě nálezu byly podle místních médií také materiály vyjadřující podporu protivládním demonstrantům. Konkrétní spojitost nálezu výbušniny s demonstranty policie nepotvrdila.