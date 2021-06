Nejen Ever Given. V sítích úřadů končí stále více lodí | E15.cz

Obří kontejnerová loď Ever Given se v březnu nechvalně proslavila tím, že nešikovným manévrem zablokovala Suezský průplav, významnou námořní tepnu. Po necelém týdnu se podařilo kanál uvolnit, loď však nikdy do cíle nedorazila. Egyptské úřady ji zajistily a s ní zůstává na místě i posádka. Podobný osud zažívají námořníci po celém světě, někdy uvíznou v cizině i roky.