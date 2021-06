Severoirský protokol dále komplikuje pobrexitové vztahy | E15.cz

Evropské unii a Velké Británii se nedaří vyřešit spor týkající se dovozu klobás, burgerů a dalších produktů. Jádrem problému je obchodní režim, který po definitivním odchodu království z EU funguje v Severním Irsku. Pokud se záležitost nepodaří vyřešit do konce června, hrozí Brusel právními postihy či uvalením cel na britské zboží.

V Ulsteru nyní de facto nadále funguje unijní jednotný trh, aby nemusela vzniknout „ostrá“ hranice mezi dvěma irskými územími, která by mohla v citlivém regionu znovu vyvolat neklid. Hranice pro pohyb zboží tak byla posunuta do Irského moře, od počátku ale panovaly obavy, že i to bude působit problémy.

Nyní se zhmotňují v podobě klobás a dalšího chlazeného masného zboží. Unijní pravidla z bezpečnostních důvodů neumožňují jejich dovoz z nečlenských zemí. Po uplynutí přechodného období v pololetí tak Severnímu Irsku hrozí, že se do něj tyto produkty ze zbytku království nedostanou, protože odsud by mohly putovat dále do EU.

Londýn se obává problémů se zásobováním supermarketů v Ulsteru a snaží se Brusel přimět k ústupkům. „Neposkytli nám uspokojivé vysvětlení, proč si myslejí, že to je problém,“ řekl BBC britský ministr životního prostřední George Eustice. „Na stole zůstávají všechny možnosti,“ citoval list The Guardian nejmenovaný zdroj blízký vyjednávání o problému.

Podle tohoto zdroje není vyloučeno, že Británie přikročí k jednostranné akci a přechodné období dále prodlouží. Země podobný krok už učinila v březnu, když do října odsunula zavedení kontrol britských potravin, jako jsou vejce či mléko, mířících do Ulsteru.

Středeční rozhovory nepřinesly žádný průlom. EU argumentuje tím, že Londýn znal všechny podmínky dlouho dopředu a odsouhlasil je. Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič vidí řešení v tom, že by ostrovní země přistoupila k dohodě o společných pravidlech pro potravinové standardy. Království ale zřejmě nechce obětovat nedávno nabytou svobodu určovat si vlastní veterinární a fytosanitární pravidla. A žádá, aby je unie považovala za rovnocenná s vlastními.

Brusel britské stanovisko označuje za ideologické a rovněž pohrozil, že jednostranná akce království může vyústit v právní spor i uvalení tarifů a kvót. „Trpělivost nám skutečně dochází,“ konstatoval podle webu Politico Šefčovič po středečním jednání. Zároveň však vyloučil, že by společenství zvažovalo kontroly irského zboží mířícího do zbytku jednotného trhu. „Oni se rozhodli pro brexit, oni musejí nést následky,“ dodal na britskou adresu irský vicepremiér Leo Varadkar.

S ubývajícím časem pro vyřešení sporu se záležitost přenáší i do skupiny G7, jejíž summit bude Británie v pátek a o víkendu hostit. Je velmi pravděpodobné, že se především premiér Boris Johnson, ale možná i představitelé EU dočkají nepříjemných poznámek od amerického prezidenta Joea Bidena, který má irské kořeny a záležitosti týkající se brexitu a Ulsteru považuje za důležité. Podle britských deníků chce šéf Bílého domu spor zažehnat a patrně bude Johnsona pobízet k ústupkům.