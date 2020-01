Koronavirus: Švédsko potvrdilo první případ nákazy koronaviru | E15.cz

Ve Švédsku byl potvrzen první případ nákazy novým typem koronaviru. Epidemie se tím rozšířila již do sedmé země v Evropě. Nakaženou je žena, jež se vrátila z Číny. S odvoláním na zdravotnické úřady o tom informovala agentura Reuters.

"Je to žena, která navštívila Wu-chan v Číně a příznaky se u ní projevily poté, co se vrátila do Švédska," uvedla v prohlášení švédská agentura pro veřejné zdraví. Pacientka je nyní v karanténě nemocnice v Jönköpingu na jihu země. Jedenáctimilionové čínské město Wu-chan stojí v epicentru nákazy.

Žena přistála ve Švédsku již 24. ledna, tehdy však ještě nepociťovala žádné příznaky. Ty u ní propukly až později, v důsledku čehož se rozhodla vyhledat lékařskou pomoc.

"Jeden či několik málo případů (nákazy) nejsou neočekávané vzhledem k tomu, že hodně cestujeme. Předpokládali jsme, že se to může stát," řekla Karin Tegmarková Wisellová, šéfka mikrobiologické sekce zdravotnické agentury. "S ohledem na zkušenosti z jiných zemí momentálně považujeme riziko šíření za velice nízké," dodala.

Počet nakažených novým koronavirem podle posledních zpráv vzrostl na více než 9900. Nejvíce nemocných, přes 9800, hlásí Čína, kde se koronavirus rozšířil už do všech regionů a provincií. Koronavirus si dosud vyžádal 213 obětí na životech, všechny pocházely z Číny.

Nákazu novým koronavirem zatím dosud zaznamenalo kromě Číny a čínských zvláštních správních oblastí dalších 22 zemí, Švédsko je 23. Z Evropy jsou to kromě Švédska také Francie, Německo, Finsko, Itálie, Británie a Rusko.