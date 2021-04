Přibývá bezpečných cestovních bublin | E15.cz

Symbolem opatrného postkoronavirového cestování se stávají „cestovní bubliny“, koridory mezi zeměmi s nízkým rizikem nákazy. Austrálie minulý týden obnovila letecké spojení s Novým Zélandem a koncem května odstartují lety ze Singapuru do Hongkongu. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová naznačila, že v létě by se mohli do Evropy dostat první američtí turisté. Pod podmínkou očkování.

„Američané, pokud je mi známo, používají vakcíny schválené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky. To umožní pohyb a cestování do Evropské unie,“ sdělila předsedkyně listu The New York Times, aniž by specifikovala kdy. Poznamenala však, že „USA učinily ohromný pokrok ve snaze dosáhnout kolektivní imunity do půli června“.

Ladí se detaily

O technických podrobnostech cestování mezi starým a novým kontinentem se už jedná. Uvažuje se o tom, že zpočátku by americký turista po příletu do EU předložil osvědčení o vakcinaci a obratem by získal unijní certifikát. Všichni však věří, že brzy se stanou standardem univerzální doklady uznávané globálně.

Sedmadvacítka dokončuje přípravu covidových pasů, oficiálně digitálních zelených certifikátů, které by měly být zavedeny nejpozději v červnu. Budou sledovat tři kritéria, která by měla mít stejnou váhu: očkování, negativní test nebo přítomnost protilátek po prodělané nemoci. Uznávány mají být nejenom PCR testy, ale i antigenní testy. Doma provedené testování však stačit nebude.

Evropská komise přitom zdůrazňuje, že lidé, kteří odmítají vakcínu, nebudou nijak diskriminováni. „Neočkovaní musejí mít nadále možnost využívat svobodu pohybu, v případě potřeby s omezením, jako jsou testování nebo karanténa,“ uvádí.

Řecko zahájí sezonu v půli května

Na rychlé uvolnění cestování tlačí zejména jihoevropské státy, jejichž ekonomiky silně závisejí na letních dovolených. Velmi aktivní je kupříkladu Řecko, které plánuje start sezony v půli května zatím bez unijních certifikátů, ale pro občany EU, Británie i dalších zemí za podobných pravidel.

„Rezervace po těch tichých měsících konečně začaly. Nemůžu se dočkat, až uvidím lidi,“ řekla France 24 Katerina Maruliová, která pronajímá vily na řeckém ostrově Kea.

Jedná se rovněž o cestovním koridoru mezi Spojenými státy a Británii, který se nabízí díky vysoké míře proočkovanosti obyvatel obou zemí. Britský premiér Boris Johnson je pod velkým tlakem leteckých společností, aby pravidla pro mezinárodní přesuny lidí uvolnil. Očekává se, že přelom nastane 17. května. Spekuluje se o zeleném seznamu třiceti zemí, ale zcela jasno zřejmě bude až počátkem příštího měsíce.

Do té doby by měly být Britům k dispozici covidové pasy. Na dovolenkáře ze Spojeného království netrpělivě čekají zejména ve Španělsku, které jim zřejmě bude chtít pobyt co nejvíce usnadnit.

Cestování se probouzí i mimo Evropu. Austrálie před týdnem obnovila letecké spojení s Novým Zélandem, které po více než roce umožní lidem bezkaranténní cestování a mnohdy setkání rodin po dlouhém odloučení. Po startu prvních letadel aerolinek Qantas, Jetstar a Air New Zealand se hovořilo o tom, že tato bublina je regionální nadějí pro živořící letecký průmysl.

Asijský region je nadějný

„V asijsko-tichomořském regionu je zřejmě řada zemí, které mají koronavirus pod kontrolou. Trhy jako Singapur, Japonsko a Tchaj-wan nám dávají příležitosti,“ řekl BBC šéf Qantasu Alan Joyce. A nemusel čekat dlouho, Singapur a Hongkong se v pondělí dohodly, že budou ve vytváření mostů následovat. Původně chtěly lety začít už v listopadu, odložila je však vlna koronaviru v čínské autonomní oblasti.

Obě města věří, že obnovené spojení přinese vzpruhu pro hoteliéry a obchodníky. V prvních čtrnácti dnech ale plánují opatrný start v podobě jednoho letadla týdně každým směrem. Cestující z Hongkongu budou muset být očkovaní, podmínkou na obou stranách jsou navíc testy.

Optimismus však zůstává velmi opatrný. Příklad Austrálie a Nového Zélandu ukázal, že ani tato cesta nebude snadná. Wellington po pouhých pár dnech pozastavil lety na západ Austrálie kvůli dvěma případům koronaviru.