Globalworth odmítla nabídku realitního magnáta Vítka. Zbylý podíl chtěl získat levně | E15.cz

Vítkova CPI Property spolu se společností Aroundtown SA registrovanou v Lucembursku dohromady vlastní 51,5 procenta akcií Globalworth a firmě nabídly, že odkoupí i zbytek. Globalworth je realitní společností, která se zaměřuje hlavně na kancelářské budovy v Polsku a Rumunsku. Sídlí v Bukurešti, ale akcie má na burze v Londýně.

Konsorcium za zbytek společnosti Globalworth nabídlo sedm eur za akcii, což představovalo o více než 27 procent nižší cenu, než činil šestiměsíční vážený průměr zohledněný objemem obchodů k únoru loňského roku. Rumunský podnik proto ostatním akcionářům doporučil, aby nabídku ignorovali.

Druhým největším akcionářem Globalworth je společnost Growthpoint, jejíž akcie se obchodují na burze v Johannesburgu. V Globalworth drží podíl 29,5 procenta a už dala na vědomí, že nabídku od Vítkovy CPI Property rovněž považuje za podhodnocenou.

Akcie Globalworth se na londýnském trhu AIM dnes kolem poledne prodávaly zhruba za 7,40 eura a vykazovaly růst o 0,8 procenta. CPI spolu s Aroundtown svou nabídku předložily 14. dubna a následující den oznámily, že se konsorcium zatím nerozhodlo, zda nabídku zvýší. Návrh by byl podmíněn tím, že se investorům podaří získat alespoň 90 procent akcií Globalworth.

Sektor kancelářských budov silně pociťuje dopady pandemie, protože mnoho lidí začalo pracovat z domova a panuje nejistota, zda část zaměstnavatelů nedovolí alespoň některým svým lidem pracovat z domova i po pandemii. To by znamenalo, že by se poptávka po kancelářských prostorech mohla přechodně snížit. Tyto a další faktory přispěly k tomu, že akcie firem z této části realitního sektoru za poslední rok citelně oslabily, i když některé už se vrátily téměř na hodnoty z doby před pandemií.

CPI Property Group loni zvýšila provozní zisk EBITDA o 15,9 procenta na 338 milionů eur (8,7 miliardy korun). Tržby klesly o 7,3 procenta na 623 milionů eur (16,1 miliardy korun). Čistý příjem z obchodních činností pak stagnoval na 344 milionech eur (8,9 miliardy korun).