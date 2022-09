Aktuálně: Svět se loučí s britskou královnou Alžbětou II. | E15.cz

Ve Westminsterském opatství skončila bohoslužba za Alžbětu II. Na závěr zazněla obřadní vojenská skladba Last Post následovaná dvěma minutami ticha pro celou Británii. Po zpěvu hymny nakonec na kůru se sólovým žalozpěvem vystoupil vrchní královský dudák. Osm nosičů pak za zvuku varhan přeneslo rakev zpět na lafetu, kterou 142 příslušníků královského námořnictva odtáhlo k Wellingtonovu oblouku.

Ceremoniál zahájil svým proslovem děkan Westminsteru David Hoyle. Kázání pronesl arcibiskup z Canterbury Justin Welby. Se čtením vystoupila i premiérka Liz Trussová i generální tajemnice britského Společenství Patricia Scotlandová. Rakev je po dobu bohoslužby umístěna před vysokým oltářem.

„Se vděkem vzpomínáme na její neochvějný závazek vznešenému poslaní královny Británie a Společenství,“ pronesl v úvodu bohoslužby Hoyle.

Krátce po děkanovi z Westminsteru a po zpěvu Žalmu 42 složeného pro tuto příležitost vystoupila se čtením z evangelia podle Jana ministerská předsedkyně Trussová. Vybrala si pasáž, kde Kristus svým následovníkům slibuje místo v nebi.

V jižní příčné lodi katedrály byli příslušníci královských rodin, prezidenti a premiéři z celého světa včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona nebo amerického prezidenta Joea Bidena, který seděl před českým premiérem Petrem Fialou.

V severní příčné lodi měli místo držitelé vysokých britských vyznamenání - Viktoriina kříže a Jiřího kříže - z Británie i britského Společenství. Na konci obřadu zazněla skladba God Save the King, nikoliv God Save the Queen, jako to bylo za života Alžběty II.

Po skončení bohoslužby nosiči rakev opět umístili na historickou lafetu, kterou příslušníci královského námořnictva odtáhli k Wellingtonovu oblouku nedaleko Hyde Parku, kde jí naložili do pohřebního vozu. Odtud královská rodina odjíždí na hrad Windsor, který je asi 20 mil západně od Buckinghamského paláce.

K Wellingtonově oblouku rakev s pozůstatky Alžběty II. putovala smutečním průvodem z Westminsterského opatství přes Buckinghamský palác, který byl královniným domovem po 67 let i místem narození jejího syna, nového krále Karla III.

Za rakví kráčel Karel III.

Za kočárem, který vezl rakev do Westminsterského opatství před začátkem obřadu se zesnulou královnou, šel současný král Karel III. se svými sourozenci, tedy s princeznou Annou, vévodou z Yorku Andrewem a hrabětem z Wessexu Edwardem. Za nimi pak kráčeli vnukové Alžběty II., tedy princ William, princ Harry a Peter Phillips.

Na pohřeb dorazilo 500 státníků a dalších významných osobností z celého světa. Mezi hosty byl například americký prezident Joe Biden, francouzský prezident Emmanuel Macron, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, ale i český premiér Petr Fiala.

Online přenos pohřbu královny

Lidé, kteří si chtěli pojistit místa s dobrým výhledem podél trasy smutečního průvodu, kempovali na třídě Whitehall a podél třídy Mall vedoucí k Buckinghamskému paláci už od nedělního večera. Mnozí si přinesli skládací židle, spacáky i teplé občerstvení. Čekáním u zátarasů střežených policisty stráví více než 12 hodin, protože rakev s pozůstatky královny se na cestu městem vydá až po poledni.

Děkujeme a sbohem, zní titulky novin

Velké portréty zesnulé panovnice a slova jako „děkujeme“ a „sbohem“. Takové jsou hlavní motivy titulních stránek britských deníků v den pohřbu královny Alžběty II. Královský zpravodaj vysílací společnosti BBC v komentáři uvádí, že dnešek udělá tečku za „sedmi dekádami stálosti“.

Obrázky spojené s odchodem královny se objevují na titulních stranách všech celostátních deníků, od bulvárního Daily Star až po ekonomický Financial Times. Nejjednodušší formu zvolil deník Metro, jehož úvodní stranu zcela překrývá portrét mladé Alžběty II., doplněný pouze o logo média a velkým písmem vytištěná slova: „Děkujeme, madam.“

Některé listy upřednostnily fotografii královny, kterou v předvečer pohřbu zveřejnil Buckinghamský palác. Snímek pořízený na hradě Windsor při příležitosti Alžbětina „platinového jubilea“ zachytil panovnici se širokým úsměvem asi čtyři měsíce před jejím úmrtím.

Život Alžběty II. (video)

Obchody jsou zavřené

Mnohé podniky ve městě zůstanou kvůli pohřbu zavřené, jiné otevřou až odpoledne. Týká se to například některých supermarketů nebo prodejen s rychlým občerstvením. Promítat nebude ani většina kin, některá z nich le divákům nabízí přímý přenos pohřbu panovnice. Například kinořetězce Vue či Curzon zvaly na promítání zdarma, pouze s předchozí rezervací. Většina sálů už o víkendu hlásila vyprodáno. Další možností, jak pohřeb sledovat ve společnosti, je promítání na velkoplošné obrazovce v Hyde Parku. Televizní přijímače budou po celý den zapnuté i ve většině otevřených restaurací.

Už od oznámení o úmrtí 8. září je královna v ulicích Londýna takřka všudypřítomná. Její portréty jsou na plakátech i velkoplošných obrazovkách. Většina obchodů má královnin portrét vystavený ve výloze, obchodní dům Fortnum&Mason u náměstí Picadilly z piety všechny výklady zatemnil, kino na náměstí Leicester Square zase na obřích vývěsních štítech promítá fotografii královny v mladém i starším věku spolu s letopočty jejího narození a úmrtí. Obchody zaplavily smuteční suvenýry.