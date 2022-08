Svět se nachází nad propastí potravinové krize. Apple propouští | E15.cz

✅ Světu hrozí potravinová krize

Už před ruským napadením Ukrajiny ceny potravin rostly, válka to ovšem ještě mohutně podpořila. Podle některých expertů se kvůli tomu svět řítí do jedné z největších potravinových krizí za poslední dekády. Situaci ještě komplikuje extrémní počasí, které se projevuje napříč světem. V rizikové situaci je aktuálně přes 60 zemí, informuje server Politico.

✅ Apple začal propouštět

Nejhodnotnější společnost světa Apple propustila 100 lidí, zejména z HR oddělení napříč pobočkami. Podle zdrojů Bloombergu se jedná o součást širšího plánu, tedy zpomalení náborů. Apple se k propouštění neuchyluje příliš často, ovšem v posledních měsících se ve světě technologických firem rozhodně nejedná o ojedinělý krok. Apple nicméně zaměstnává přes 150 tisíc lidí po celém světě.

✅ V Británii sílí protesty proti vzrůstajícím cenám bydlení a energií

Nejen Česko trápí stále vyšší náklady na život. Ve Velké Británii se za poslední týdny zformovalo hned několik protestních organizací, které tlačí na vládu, aby více řešila energetickou krizi. Například iniciativa Don’t Pay vyzývá lidi k tomu, aby přestali od října platit účty za energie, k výzvě se plánuje připojit přes 160 tisíc lidí. Vznikají i další organizace jako Enough is Enough nebo Power to the People of Glasgow. Vzrůstajícího odporu si všímá agentura Bloomberg.

✅ Čína uvalila sankce na Tchajwance

Čína uvalila sankce na sedm tchajwanských činitelů včetně diplomatické zástupkyně ve Spojených státech. Chce je tím potrestat za údajnou podporu nezávislosti Tchaj-wanu, uvedla agentura Reuters s odvoláním na čínská státní média. Sankce přicházejí poté, co na začátku srpna navštívila Tchaj-pej předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. Podle Číny, která považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za nedílnou součást svého území, krok vyslal špatný signál tchajwanským politickým silám usilujícím o nezávislost ostrova.

✅ Akcie posílily

Akcie ve Spojených státech na začátku týdne dál posilovaly díky růstovým a technologickým titulům, kterým se podařilo zvrátit počáteční ztráty na trhu způsobené obavami z recese po zveřejnění čínských statistik. Na devizovém trhu zpevňoval dolar.

Index Dow Jones vzrostl o 0,45 procenta na 33912,44 bodu. Širší index Standard & Poor’s 500 stoupl o 0,4 procenta na 4297,15 bodu. Index technologického trhu Nasdaq posílil o 0,62 procenta na 13128,05 bodu.

Čínská centrální banka překvapivě snížila některé důležité úrokové sazby, aby oživila poptávku, protože nejnovější statistické údaje ukázaly, že ekonomika v červenci nečekaně zpomalila. Ztráty zaznamenaly čínské akcie obchodované v USA jako Baidu a Alibaba.

Stane se dnes