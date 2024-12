Syrský prezident Asad mohl zahynout při pádu letadla. Jeho smrt není potvrzena

Exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) i rebelové v noci na dnešek uvedli, že Asad opustil Sýrii. Nebylo ale jasné, kam se vydal. Televize Al-Džazíra i další média upozornila na poslední let z metropole Damašku, který náhle zmizel z obrazovek radarů nad Homsem na středozápadě Sýrie.

Není jasné, co se s letadlem stalo a zda na palubě byl Asad. Právě o tom jsou ale přesvědčeny oba zdroje citované Reuters. „Zmizelo z radarů, možná byl vypnut odpovídač, ale myslím, že pravděpodobnější je, že letadlo bylo sestřeleno,“ uvedl jeden ze zdrojů.

Podle webu Flightradar24 transportní letoun Iljušin Il-76 nejprve zamířil na východ od Damašku a poté na sever k Homsu, kde začal klesat. Ve výšce 1625 stop (495 metrů) zmizel z obrazovky radaru.

Když se rebelové v týdnu rychle blížili Damašku, spekulovalo se o tom, že by Asad mohl utéct do Ruska či do Íránu, které ho dlouhodobě podporovaly. Syrská státní média ještě v sobotu tvrdila, že prezident je v hlavním městě.

Expert: U pádu režimu Asada se jako zásadní ukázala absence zahraniční pomoci

Při svržení režimu syrského prezidenta Bašára Asada se jako zásadní ukázala absence zahraniční pomoci spolu s vnitřní slabostí režimu, řekl expert na Blízký východ z Ústavu mezinárodních vztahů Praha Jan Daniel. Bylo podle něj jen těžko předvídatelné, že Rusko a Írán vyhodnotí situaci jako bezvýchodnou. Nikdo také podle něj nečekal takto rychlý vývoj. Sýrie se nyní určitě změní, je ale těžké říct jak, uvedl.

Syrští povstalci v neděli ráno v televizním prohlášení oznámili, že osvobodili Damašek, svrhli režim prezidenta Asada a propustili vězně. Později podle agentury Reuters uvedli, že pracují na dokončení předání moci přechodnému vládnímu orgánu s plnými výkonnými pravomocemi. Syrská armáda naopak prohlásila, že její síly pokračují ve vojenských operacích proti „teroristickým skupinám“ v okolí měst Hamá či Homs.

Současný vývoj a především jeho rychlost zaskočily podle Daniela prakticky všechny. „Myslím, že nikdo nečekal takto rychlý vývoj,“ uvedl expert. Sýrie se podle Daniela nyní určitě změní. „Padl režim, který jí vládl de facto od 60. let a rodinná dynastie, která kontrolovala syrský stát od roku 1971,“ řekl. Momentálně je ale těžké říct, jak se změní, dodal.

„Máme zprávy o koordinaci určitých částí režimu s povstalci. Ale zatím nevíme, jak bude fungovat spolupráce jak mezi různými částmi severní povstalecké koalice pod vedením HTS (islamistické uskupení Haját Tahrír aš-Šám) a jižními povstalci,“ uvedl. „Také je otázkou, jak se zachovají alavitské regiony a jejich milice a obecně části režimu, které zůstávaly Asadovi loajální a které jsou zodpovědné za nejhorší válečné zločiny, mučení a porušování lidských práv,“ dodal Daniel.