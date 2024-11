Syrští povstalci tvrdí, že ovládli celou provincii Idlib

Syrští povstalci tvrdí, že se jim podařilo dobýt město Maarat an-Numán a dostat pod kontrolu celou provincii Idlib, která se nachází na severozápadě a sousedí s Tureckem. Uvádějí to zdroje, které má mezi povstalci agentura Reuters. Maarat an-Numán leží na silnici spojující Hamá s městem Halab (dříve Aleppo), které povstalci také z velké části ovládli. Po hlavní trase, která je stále pod kontrolou syrské vlády, opouštějí Halab tisíce civilních aut.

Vozidla většinou mířila do přístavního města Latakíja a do Salamíje v centrální části Sýrie. Hlavní dálnice z Damašku do Halabu je uzavřena. Syrská civilní obrana, záchranná služba působící v opozicí ovládaných částech Sýrie, v příspěvku na síti X uvedla, že syrská vládní a ruská letadla provedla nálety na obytné čtvrti, čerpací stanici a školu v Idlibu. Při náletech zahynuli čtyři civilisté, dalších šest lidí bylo zraněno.

Dva syrské vojenské zdroje agentuře Reuters také sdělily, že Rusko slíbilo Damašku dodatečnou vojenskou pomoc, která začne přicházet v následujících 72 hodinách. Úřady nechaly uzavřít letiště v Halabu a silnice vedoucí do města, uvedly zdroje. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pátek řekl, že Moskva považuje útok povstalců za porušení suverenity Sýrie. „Jsme pro to, aby syrské úřady v oblasti zjednaly pořádek a co nejdříve obnovily ústavní řád," řekl.

Při útoku povstalců na Halab zahynuly podle syrské armády desítky vojáků. Útok byl veden z povstaleckých oblastí na severozápadě této rozvrácené země, které zůstávají mimo kontrolu režimu prezidenta Bašára Asada. Povstalcům se zatím nepodařilo vybudovat pozice, protože armáda proti nim stále podniká cílené údery. Jednotky věrné vládě zatím čekají na posily, aby mohly provést protiútok s cílem obnovit státní moc.

Povstalci podle syrských ozbrojených sil v posledních dnech útočili na více než 100 kilometrů dlouhé frontové linii v okolí měst Halab a Idlib. Podporovali je „tisíce zahraničních teroristů“ a postupovali s těžkými zbraněmi a velkým počtem bezpilotních letounů.

Povstalci v Halabu zavedli zákaz vycházení od 17:00 místního času do 05:00 následujícího dne (15:00 až 03:00 SEČ). Obyvatelé agentuře DPA řekli, že je ve městě slyšet hluk z bojů a také letecké údery.

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí v pátečním telefonátu se svým syrským protějškem obvinil Spojené státy a Izrael, že stojí za útokem povstalců. Írán je hlavním spojencem a oporou Asada. Opoziční zdroje v kontaktu s tureckou rozvědkou podle agentury Reuters uvedly, že Turecko, které podporuje povstalce, dalo ofenzivě zelenou.