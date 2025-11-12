Předplatné

Tajfun Fung-wong pustoší Tchaj-wan. Evakuovány tisíce lidí, bouře si vyžádala desítky obětí

Tajfun už dorazil na Filipíny

Tajfun už dorazil na Filipíny Zdroj: ČTK / AP / Uncredited

Tajfun už dorazil na Filipíny
Tajfun už dorazil na Filipíny
Tajfun už dorazil na Filipíny
Tajfun už dorazil na Filipíny
Tajfun už dorazil na Filipíny
44 Fotogalerie
ČTK , e15.cz
Diskuze (0)

Silný tajfun Fung-wong, který si na Filipínách vyžádal nejméně 25 obětí, ve středu zasáhl Tchaj-wan. Úřady evakuovaly přes osm tisíc obyvatel a uzavřely školy i podniky. Na východě ostrova způsobily prudké lijáky záplavy a sesuvy půdy, místy napršelo téměř 800 milimetrů srážek.

Na Tchaj-wanu se před příchodem tajfunu evakuovalo přes 8 300 lidí. Tropická bouře, která o víkendu pustošila Filipíny, dorazila v úterý na hornaté východní pobřeží ostrova a přinesla mimořádně silné lijáky. Podle agentury Reuters voda v některých oblastech okresu I-lan dosahovala výšky dospělého člověka a vojáci nasazovali čluny k záchraně obyvatel uvězněných ve svých domech. Tajfun způsobil rozsáhlé záplavy a sesuvy půdy, zraněno bylo nejméně 51 lidí.

Extrémní srážky paralyzovaly východ ostrova

Meteorologové uvedli, že během úterý napršelo místy až 794 milimetrů srážek – tedy víc, než v Praze spadne za celý rok. Bouře zasáhla hlavně jihovýchodní pobřeží, zatímco sever ostrova zůstal zatím ušetřen. „Srážky jsou extrémní i podle tchajwanských měřítek. Hlavní obavy máme z dalších sesuvů půdy v horských regionech,“ uvedl podle AP News zástupce místní meteorologické služby.

Fung-wong se po přechodu přes Filipíny změnil ze supertajfunu na silnou tropickou bouři, přesto zůstává nebezpečný kvůli kombinaci s monzunovými dešti. Očekává se, že se ještě během noci přesune zpět nad Tichý oceán, i tak ale může přinést další přívalové deště. Prezident Laj Čching-te vyzval obyvatele, aby se vyhýbali horským oblastem a plážím, a ocenil včasnou evakuaci obyvatel z rizikových regionů.

Filipíny hlásí 25 obětí a milion evakuovaných

Na Filipínách si bouře vyžádala podle tamních úřadů nejméně 25 obětí a 1,4 milionu lidí muselo být evakuováno. Nejvíce postižen byl ostrov Catanduanes a severní část ostrova Luzon, kde voda zaplavila města a zničila elektrické vedení i komunikační linky. Záchranáři stále odklízejí trosky a obnovují přístupové cesty, které zničily sesuvy půdy. Mnoho oblastí zůstává odříznutých od světa.

Tajfuny podobné Fung-wongu nejsou v jihovýchodní Asii ničím neobvyklým – Filipíny každoročně zasáhne kolem dvaceti silných bouří. Meteorologové ale upozorňují, že vzrůstající teplota oceánů může zvyšovat intenzitu a trvání tropických cyklonů. Na Tchaj-wanu i ve Filipínách se proto stále častěji diskutuje o nutnosti posílení varovných systémů a odolnosti infrastruktury – od elektrických sítí po vodohospodářské stavby.

Bouře Fung-wong tak znovu ukázala, jak křehká je rovnováha mezi civilizací a silami přírody. A i když Tchaj-wan díky včasné evakuaci zatím hlásí jen zraněné, rozsah škod a následné záplavy mohou ještě narůstat.

GALERIE: Supertajfun zpustošil Filipíny

Tajfun už dorazil na Filipíny
Tajfun už dorazil na Filipíny
Tajfun už dorazil na Filipíny
Tajfun už dorazil na Filipíny
Tajfun už dorazil na Filipíny
44 Fotogalerie
Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů