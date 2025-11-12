Tajfun Fung-wong pustoší Tchaj-wan. Evakuovány tisíce lidí, bouře si vyžádala desítky obětí
Silný tajfun Fung-wong, který si na Filipínách vyžádal nejméně 25 obětí, ve středu zasáhl Tchaj-wan. Úřady evakuovaly přes osm tisíc obyvatel a uzavřely školy i podniky. Na východě ostrova způsobily prudké lijáky záplavy a sesuvy půdy, místy napršelo téměř 800 milimetrů srážek.
Na Tchaj-wanu se před příchodem tajfunu evakuovalo přes 8 300 lidí. Tropická bouře, která o víkendu pustošila Filipíny, dorazila v úterý na hornaté východní pobřeží ostrova a přinesla mimořádně silné lijáky. Podle agentury Reuters voda v některých oblastech okresu I-lan dosahovala výšky dospělého člověka a vojáci nasazovali čluny k záchraně obyvatel uvězněných ve svých domech. Tajfun způsobil rozsáhlé záplavy a sesuvy půdy, zraněno bylo nejméně 51 lidí.
Extrémní srážky paralyzovaly východ ostrova
Meteorologové uvedli, že během úterý napršelo místy až 794 milimetrů srážek – tedy víc, než v Praze spadne za celý rok. Bouře zasáhla hlavně jihovýchodní pobřeží, zatímco sever ostrova zůstal zatím ušetřen. „Srážky jsou extrémní i podle tchajwanských měřítek. Hlavní obavy máme z dalších sesuvů půdy v horských regionech,“ uvedl podle AP News zástupce místní meteorologické služby.
Fung-wong se po přechodu přes Filipíny změnil ze supertajfunu na silnou tropickou bouři, přesto zůstává nebezpečný kvůli kombinaci s monzunovými dešti. Očekává se, že se ještě během noci přesune zpět nad Tichý oceán, i tak ale může přinést další přívalové deště. Prezident Laj Čching-te vyzval obyvatele, aby se vyhýbali horským oblastem a plážím, a ocenil včasnou evakuaci obyvatel z rizikových regionů.
Filipíny hlásí 25 obětí a milion evakuovaných
Na Filipínách si bouře vyžádala podle tamních úřadů nejméně 25 obětí a 1,4 milionu lidí muselo být evakuováno. Nejvíce postižen byl ostrov Catanduanes a severní část ostrova Luzon, kde voda zaplavila města a zničila elektrické vedení i komunikační linky. Záchranáři stále odklízejí trosky a obnovují přístupové cesty, které zničily sesuvy půdy. Mnoho oblastí zůstává odříznutých od světa.
Tajfuny podobné Fung-wongu nejsou v jihovýchodní Asii ničím neobvyklým – Filipíny každoročně zasáhne kolem dvaceti silných bouří. Meteorologové ale upozorňují, že vzrůstající teplota oceánů může zvyšovat intenzitu a trvání tropických cyklonů. Na Tchaj-wanu i ve Filipínách se proto stále častěji diskutuje o nutnosti posílení varovných systémů a odolnosti infrastruktury – od elektrických sítí po vodohospodářské stavby.
Bouře Fung-wong tak znovu ukázala, jak křehká je rovnováha mezi civilizací a silami přírody. A i když Tchaj-wan díky včasné evakuaci zatím hlásí jen zraněné, rozsah škod a následné záplavy mohou ještě narůstat.