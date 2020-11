Saúdský korunní princ se prý tajně setkal s izraelským premiérem | E15.cz

Pokud se schůzka uskutečnila, bylo to první setkání čelných politických představitelů těchto zemí v historii. Rijád ani Jeruzalém zprávu nekomentovaly. Netanjahu měl strávit zhruba tři a půl hodiny v saúdském městě Neom na pobřeží Rudého moře.

Podle agentury Associated Press to dokládá radarový záznam, který zachytil premiérovo soukromé letadlo přistávající krátce po půl osmé večer středoevropského času v Neomu. Na schůzce Netanjahua údajně doprovázel šéf izraelské rozvědky Mosad Josi Cohen. O cestě dopředu nevěděl ani izraelský ministr obrany Binjamin Ganc.

Tenké nitky diplomacie

Téma rozhovoru zůstává nejasné, v posledních týdnech se nicméně spekulovalo, že obě země mají zájem o diplomatická jednání. Čekaly pouze na výsledek amerických prezidentských voleb. Izrael už letos navázal po letech nepřátelství diplomatické styky se třemi muslimskými státy – Spojenými arabskými emiráty, Bahrajnem a Súdánem.

Šéf americké diplomacie Mike Pompeo se snažil ke stejnému kroku přesvědčit Saúdskou Arábii. Ta ale až dosud trvala na tom, že Izrael musí nejprve vyřešit konflikt s palestinskými Araby. Po vytvoření samostatného palestinského státu dříve volal zejména saúdský král Salmán bin Abd al-Azíz. Ten je však už delší dobu pokládán spíše za formálního vládce země.

Ministr zahraničí Saúdské Arábie Faisal bin Farhan Al Saud na sobotním summitu zemí G20 naznačil, že Rijád je otevřený zahájení dialogu s Izraelem, avšak ne bezpodmínečně. „Saúdská Arábie dlouhodobě podporuje normalizaci vztahů s Izraelem, ale nejdříve se musí stát jedna věc, a to stálý a úplný mír mezi Izraelci a Palestinci,“ řekl ministr agentuře Reuters. Sami političtí vůdcové Palestiny vnímají sbližování židovského státu s arabským světem jako zradu.

Nejasný Bidenův postoj

Ke změně názoru mohly Rijád podle médií přimět dva faktory. Jsou to napjaté vztahy s Íránem, který jak Izraelci, tak Saúdové považují za nepřítele a hlavní hrozbu v regionu. Roli mohlo sehrát též vítězství demokratů v amerických prezidentských volbách. Momentálně je nejasné, jakou politiku zvolí příští šéf Bílého domu Joe Biden vůči Blízkému východu. Dosavadní prezident USA Donald Trump horlivě podporoval Izrael na úkor jeho muslimských sousedů.

V oblasti nyní panují obavy, že by se Biden mohl odvrátit od Trumpova dosavadního tvrdého postoje vůči Íránu a dokonce obnovit dohodu o íránském jaderném programu, kterou uzavřel Barack Obama a následně vypověděl Trump. Izrael a Saúdská Arábie tak patrně chtěli Bidenovi před nástupem do úřadu demonstrovat svoji jednotnou protiíránskou pozici.

Neobvyklá schůzka může podle mínění některých analytiků také naznačovat, že se Spojené státy chystají spolu se spojenci na Blízkém východě podniknout útok na Írán těsně před vypršením Trumpova mandátu.

Izraelská novinářka Šimrit Meirová je každopádně přesvědčena, že normalizace vztahů mezi Saúdy a Židy je hotovou věcí. „Pokud Izraelci tvrdí, že se setkali se saúdským korunním princem a on to nepopřel, je to normalizace,“ myslí si Meirová.