Volby USA | Palestina se bojí Trumpova vítězství, Izrael mu drží palce | E15.cz

Kdyby o novém prezidentovi Spojených států rozhodovali Izraelci, byly by volby zbytečné. Na základě říjnového průzkumu izraelské televize i24 News si 63 procent tamních obyvatel přeje znovuzvolení Donalda Trumpa. Pro Joea Bidena by hlasovalo méně než 19 procent voličů. Naopak Palestinci se Trumpova druhého mandátu silně obávají, další čtyři roky s republikánským prezidentem by pro ně mohly mít nebezpečné následky.