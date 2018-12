Tatry mountain resorts zastavuje plány na rozvoj střediska Starý Smokovec | E15.cz

TMR, která ve Vysokých Tatrách provozuje skiareály v Tatranské Lomnici a na Štrbském plese, představila záměr modernizace tatranské lokality Starý Smokovec již v roce 2014. Podle společnosti v rámci zpracování dokumentace ohledně posuzování vlivu projektu na životní prostředí bylo zjištěno, že úřady významně rozšířily chráněná území evropského významu bez vysvětlení a bez vědomí vlastníků pozemků.

"Tento krok v podstatě zcela znemožňuje obnovení lyžování v lokalitě, která je historicky tradičním střediskem zimních sportů a v minulosti bylo dějištěm Světového poháru v lyžování," tvrdila TMR.

Slovenské ministerstvo životního prostředí podle medií v reakci uvedlo, že vlastníci pozemků i samotný developer byli o změně informováni. Státní ochrana přírody hranice chráněných lokalit v Tatrách podle ministerstva aktualizovala v roce 2011.

V současnosti ze Starého Smokovce vede pozemní lanovka do lokality Hrebienok. Nacházejí se tam také dva lyžařské vleky, tři sjezdovky a sáňkařská dráha.

Záměr TMR počítal v oblasti Starého Smokovce s postavením nových lanovek, dále s úpravou stávajících a vybudováním nových lyžařských tratí a související infrastruktury. Ekologičtí aktivisté dříve kritizovali plánovanou lanovku, která by Hrebienok propojila se Skalnatým Plesem a procházela by chráněným územím Tater. Ze Skalnatého Plesa vedou lyžařské sjezdovky do Tatranské Lomnice.

Podle TMR rozdíly ve vymezení hranic chráněných území byly zjištěny i u dalších horských středisek ve Vysokých Tatrách. Firma uvedla, že tato skutečnost v oblasti ovlivňuje všechny rozvojové plány a projekty v cestovním ruchu.

TMR, s jejímiž akciemi se obchoduje i na pražské burze, kromě provozu skiareálů ve Vysokých a Nízkých Tatrách na Slovensku podniká také v České republice a v Polsku.