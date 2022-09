Tesla chce přesunout výrobu baterií z Německa do USA | E15.cz

✅ Německo převezme klíčové dodavatele plynu

Německá vláda vede pokročilé rozhovory o převzetí tří obřích dodavatelů zemního plynu, kteří přeprodávají strategickou surovinu i do České republiky. Vedle už dříve zmiňovaného Uniperu chce Berlín znárodnit také společnosti VNG a Securing Energy for Europe. Německo se těmito kroky snaží bojovat s energetickou krizí v Evropě, vyvolanou Ruskem. Spolkový kabinet kancléře Olafa Scholze také v pátek nařídil zabavit německá aktiva ruské ropné společnosti Rosněfť.

✅ Francouzi budou v zimě méně topit, rozhodla vláda

Francouzská premiérka Élisabeth Borneová vyzvala všechny domácnosti, podniky a úřady v zemi, aby v zimních měsících snížily svou energetickou spotřebu o deset procent oproti předchozímu roku. Francie tak výrazně zpřísňuje svůj původní cíl, kdy chtěla ušetřit stejné množství energií v horizontu dvou let.

✅ Nové partnerství v letecké dopravě

Aerolinky Emirates ze Spojených arabských emirátů a americké United se domluvily na nové obchodní spolupráci, která rozšíří jejich leteckou síť a umožní zákazníkům snadnější přístup do stovek nových destinací. United například od března příštího roku zprovozní novou přímou linku mezi New Yorkem a Dubají. Odtud pak budou moci pasažéři cestovat se společností Emirates do více než stovky dalších měst.

✅ Tesla mění plány, německý ministr to popírá

Americký výrobce elektromobilů Tesla mění strategii a místo v Německu bude baterie pro svá vozidla vyrábět ve Spojených státech, kde by mohl využít daňové úlevy. S odvoláním na své zdroje to tvrdí americký deník The Wall Street Journal. Německý vicekancléř a ministr hospodářství Robert Habeck to nicméně ve čtvrtek popřel. O změně postoje automobilky prý nic neví. Tesla se ke zprávě nevyjádřila.

