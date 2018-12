The Times: Většina britské vlády má brexitovou dohodu za mrtvou. Mluví se i o novém referendu | E15.cz

Většina členů britské vlády považuje brexitovou dohodu premiérky Theresy Mayové za mrtvou a otevřeně diskutuje o dalších možnostech, včetně nového referenda. Napsal to v sobotu britský deník The Times s odvoláním na své zdroje. Většina ministrů podle listu dospěla k názoru, že parlament by dojednaný text o podmínkách odchodu země z Evropské unie neschválil. Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt v sobotu nicméně rozhlasové stanici BBC řekl, že Dolní sněmovna by brexitovou dohodu mohla podpořit, pokud by získala od EU další záruky týkající se nejproblematičtějšího bodu, kterým je takzvaná irská pojistka.