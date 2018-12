Kdo může vystřídat Mayovou? Do čísla 10 se chtějí stěhovat hlavně vládní odpadlíci | E15.cz

Premiér Andrej Babiš minulý týden označil iniciativu české europoslankyně Michaely Šojdrové (KDU-ČSL) přivést do Česka několik desítek syrských dětí bez doprovodu, které se nyní nacházejí v řeckých uprchlických táborech, za „od počátku nesmyslnou“. A to i poté, co po vzájemné dohodě europoslankyně centra v Řecku navštívila a vytipovala konkrétní děti. Politička se proto nyní snaží aktivovat příznivce a znovu se obrátila na premiéra i ministra vnitra Jana Hamáčka. „Česká republika by se měla připojit a pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují, jsou nejohroženější a nejpotřebnější. V České republice je několik desítek rodin připraveno se dětí ujmout a pečovat o ně,“ píše v otevřeném dopise, který má redakce k dispozici.