Tisícům hospod v Británii hrozí bankrot. Ryanair v krizi poroste | E15.cz

Maďarská centrální banka v úterý opět výrazně zvýšila základní úrokovou sazbu o jeden procentní bod na 11,75 procenta. Budapešť tak na rozdíl od Česka nebo Polska plánuje nadále pokračovat v razantním utahování měnové politiky. Maďarsko má už nyní nejvyšší úrokové sazby v celé Evropské unii. Investoři krok centrálních bankéřů přivítali. Forint včera posílil vůči euru o 1,3 procenta, nejvíce za poslední čtyři týdny.

Tisícům hospod ve Velké Británii hrozí bez okamžité pomoci státu bankrot. Důvodem jsou především vzrůstající účty za energie. Sektor se také stále ještě plně nevzpamatoval z koronakrize. V dopise britské vládě to uvedlo největší obchodní sdružení v odvětví nápojů a pohostinství ve Spojeném království The British Beer and Pub Association. Podle americké banky Goldman Sachs by míra inflace v Británii mohla příští rok přesáhnout 22 procent.

Šéf irských nízkonákladových aerolinek Ryanair Michael O'Leary očekává, že jeho společnost poroste v případě hospodářské krize ještě rychleji než dosud. Zákazníci, kteří v minulosti využívali služeb dražší konkurence podle O'Learyho přejdou k levnějšímu Ryanairu. Irské aerolinky chystají na letošní zimu rekordní počet letů. Ostatní letecké společnosti, jako je například British Airways, totiž spoje naopak ruší.

Jeden z nejbohatších Indů Mukeš Ambani oznámil, že jeho společnost Reliance Industries spustí v Indii během dvou měsíců mobilní síť páté generace (5G). V první fázi bude pokrývat velká města včetně Bombaje a Nového Dillí. Do prosince roku 2023 se má rozšířit do celé země. Ambani tvrdí, že jeho vysokorychlostní síť bude největší na světě. Firma do projektu investovala 25 miliard dolarů, asi 611 miliard korun.

Akciové burzy ve Spojených státech potřetí za sebou oslabily. Dolů je táhly především cenné papíry velkých technologických společností jako je například Apple či Microsoft. Index S&P 500 se snížil o 1,1 procenta. Dow Jones odepsal 0,96 procenta a Nasdaq Composite klesl o 1,12 procenta. Přibližně o pět procent zlevnila ropa. Propadla se také hodnota zlata a stříbra.

Politika Michaila Gorbačova přispěla k pádu komunismu a rozpadu Sovětského svazu. Byl významnou postavou světové politiky druhé poloviny 20. století.



