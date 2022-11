Britské ocelárny bez pomoci státu nepřežijí zelenou tranzici | E15.cz

Dva největší výrobci oceli ve Spojeném království – indická Tata Steel a British Steel v čínském vlastnictví – varují, že bez finanční pomoci státu nezvládnou tlak na snižování emisí ve svém odvětví. Pokud se s vládou nedohodnou, budou nuceni z Británie odejít. Země by se tak stala jedinou velkou ekonomikou bez vlastní výroby oceli a tisíce lidí by přišly o práci, upozorňuje deník The Financial Times.