Schůzka mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem, viceprezidentem J.D. Vancem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským měla být původně zaměřena na ekonomické dohody a podporu USA pro Ukrajinu. Rozhovor se ale vyostřil, když Trump a Vance obvinili Zelenského z nedostatečné vděčnosti za americkou pomoc a z přeceňování ukrajinské diplomatické pozice.

Trump varoval Zelenského před „hazardováním s třetí světovou válkou“ a prohlásil, že Ukrajina je bez podpory USA ve velmi nejisté situaci. „Nemáte žádné karty v ruce,“ řekl Vance. Schůzku nakonec ukončil předčasně, aniž by došlo k podpisu plánované dohody o těžbě nerostných surovin nebo k plánované společné tiskové konferenci. Zelenskyj předčasně opustil Bílý dům.

VIDEO:Schůzka Zelenského s Trumpem v Oválné pracovně

Po schůzce Trump na sociálních sítích uvedl, že Zelenskyj není připraven na mír, pokud v něm budou USA zapojené, a obvinil ho z neúcty k Oválné pracovně. Zároveň prohlásil, že se ukrajinský prezident může vrátit, až bude připraven jednat o míru.

Deník The New York Times označil scénu v Oválné pracovně za jeden z nejdramatičtějších momentů, který se kdy odehrál před kamerami v Bílém domě. Podle BBC představuje incident nejhorší možný scénář pro Ukrajinu, která se snaží přesvědčit Washington, aby hrál klíčovou roli v dohledu nad případnou mírovou dohodou s Ruskem.

Co zaznělo během schůzky v Oválné pracovně Donald Trump (prezident USA) K Zelenskému: „Už jsi toho napovídal dost. Tohle nevyhráváš.“ O přežití Ukrajiny: „Máš zatraceně dobrou šanci z toho vyjít dobře – díky nám.“ Po schůzce (na sociální síti Truth Social): „Dospěl jsem k závěru, že prezident Zelenskyj není připraven na mír, pokud v něm hrají roli Spojené státy, protože se domnívá, že naše zapojení mu dává velkou výhodu při jednáních.“ „Nechci výhodu. Chci MÍR. Urazil Spojené státy v jejich vážené Oválné pracovně. Může se vrátit, až bude připraven na mír.“ Volodymyr Zelenskyj (prezident Ukrajiny) Na otázku, zda lze jeho vztah s Trumpem zachránit (Fox News): „Samozřejmě.“ J.D. Vance (viceprezident USA) O diplomatické pozici Ukrajiny: „Hraješ slabou ruku a chováš se, jako bys měl všechny trumfy.“

Rozhovor Zelenského pro Fox News

Zelenskyj následně absolvoval rozhovor pro televizní stanici Fox News, kde prohlásil, že Ukrajina chce „spravedlivý a trvalý mír“. Uvedl rovněž, že je připraven s Ruskem jednat, pokud Spojené státy poskytnou Ukrajině bezpečnostní záruky.

Na otázku, zda Trumpovi dluží omluvu, Zelenskyj přímo neodpověděl. „Respektuji prezidenta a respektuji americký lid,“ prohlásil. „Myslím, že musíme být velmi otevření a upřímní, a nejsem si jistý, že jsme udělali něco špatného,“ dodal. Spor s Trumpem je podle Zelenského špatný pro obě strany.

VIDEO:Zelenskyj v rozhovoru pro Fox News

Rozdělené reakce USA

Americký ministr zahraničí Marco Rubio v rozhovoru se CNN vyzval Zelenského k omluvě a označil setkání v Bílém domě za „fiasko“. „Myslím, že by se měl omluvit za plýtvání naším časem na setkání, které skončilo takovýmto způsobem,“ prohlásil. Zpochybnil rovněž, že ukrajinský prezident usiluje o mírovou dohodu.

„To, co jsem viděl v Oválné pracovně, bylo neuctivé, a nevím, jestli s ním ještě někdy můžeme spolupracovat,“ prohlásil devětašedesátiletý republikánský senátor Lindsey Graham před Bílým domem poté, co Trump zrušil plánovanou společnou tiskovou konferenci se Zelenským a nařídil jeho odchod z prezidentského sídla. Zelenského následně vyzval k rezignaci, nebo ke změně chování.

Demokraté naopak chování Trumpa s Vancem odsoudili. ​Senátor Chris Coons uvedl, že při každém setkání s prezidentem Zelenským vyjádřil ukrajinský lídr vděčnost americkému lidu za jejich podporu a že si zaslouží poděkování za vedení národa bojujícího na frontě demokracie, nikoli veřejné pokárání, kterého se mu dostalo v Bílém domě. Senátor Chris Murphy popsal situaci jako naprostou ostudu pro Ameriku a senátor Dick Durbin uvedl, že Trump a Vance svým chováním dělají Putinovu špinavou práci a že v Kremlu nyní slaví. ​

Reakce Ruska

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dostal při dnešním setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě tvrdou lekci, uvedl místopředseda ruské bezpečnostní rady, bývalý ruský prezident i premiér Dmitrij Medveděv. Podle agentur dodal, že nyní je potřeba zastavit vojenskou podporu Ukrajiny.

„Nevděčné prase dostalo od majitelů chlívku pořádnou facku,“ uvedl Medveděv podle agentury Reuters. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharová prohlásila, že považuje za zázrak, že Trump a jeho viceprezident J. D. Vance během setkání Zelenského neudeřili. Ukrajinského prezidenta podle agentury AFP označila za „odpad“.

Reakce Evropy

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen ocenila „důstojnost a odvahu“ Zelenského a potvrdila neochvějný závazek EU vůči svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny. Šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová zdůraznila, že „svobodný svět potřebuje nové vedení“ a vyzvala Evropu, aby této výzvě čelila.

Francouzský prezident Emmanuel Macron znovu potvrdil podporu Ukrajině a zdůraznil význam jednoty proti ruské agresi. Podobně německý kancléř Olaf Scholz potvrdil závazek Německa ke svrchovanosti Ukrajiny a odsoudil pokračující agresi Ruska.

Polský premiér Donald Tusk na síti X po vyhrocené schůzce Zelenského s Trumpem Ukrajincům a jejich prezidentovi vzkázal, že nejsou sami. „Milý Volodymyre, milí ukrajinští přátelé, nejste v tom sami,L reagoval na sociální síti X Tusk. Podobně zareagoval i španělský premiér Pedro Sánchez, když napsal, že Španělsko stojí za Ukrajinou.

Zelenského podpořili i čeští představitelé, a to jak premiér Petr Fiala (ODS), tak prezident Petr Pavel. „Stojíme při Ukrajině víc než kdy jindy. Je čas, aby Evropa zvýšila své úsilí,“ napsal Pavel na X.

Oproti tomu maďarský premiér Viktor Orbán se postavil na stranu Trumpa, pochválil jeho přístup k míru a kritizoval západní pomoc Ukrajině.

Co na spor říkají experti?

Vyhrocená výměna názorů podle deníku Wall Street Journal napjala vztahy mezi USA a Ukrajinou a mohla by ohrozit budoucí spolupráci. Odborníci varují, že by mohla hádka – navíc odvysílaná v přímém přenosu – posílit ruského prezidenta Vladimira Putina a zkomplikovat snahy o dosažení mírového řešení.

Podle bezpečnostního analytika a odborníka na jaderné zbraně Vlastislava Břízy navíc Zelenskyj nevyužil při schůzce tlumočníka, což se ve sporu ukázalo jako nestrategické. „Bylo by to lepší, dostal by prostor na uklidnění emocí a delší čas na promyšlení diplomatické odpovědi,“ řekl pro Českou televizi.