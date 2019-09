Trump a Biden spolu válčí přes Ukrajinu | E15.cz

Americký prezident Donald Trump se znovu ocitl v podezření, že se pokouší ovlivnit nadcházející prezidentské volby ve spolupráci s cizí zemí. Tentokrát je ve hře Ukrajina, která by mohla poškodit obraz jeho možného demokratického protivníka Joea Bidena. Členové Kongresu chtějí, aby Bílý dům objasnil okolnosti letního Trumpova telefonátu se jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Objevila se totiž nařčení, že během něj Trump Kyjev žádal o vyšetřování syna někdejšího viceprezidenta, Huntera Bidena.

Prezidenti spolu hovořili letos v červenci v době, kdy USA zadržovaly finanční pomoc pro Ukrajinu. Podle deníku The Wall Street Journal Trump během hovoru údajně osmkrát zmínil, že by Kyjev měl vyšetřovat Huntera Bidena v souvislosti s jeho působením v ukrajinské energetické firmě Burisma. „Nic, co jsem řekl, nebylo špatně,“ ujišťoval ovšem o víkendu na Twitteru šéf Bílého domu.

Majitel společnosti Burisma se už v roce 2012 dostal do hledáčku ukrajinských vyšetřovatelů kvůli podezření z praní špinavých peněz, daňových úniků a korupce. V roce 2015 zdědil dohled nad kauzou generální prokurátor Viktor Šokin. Washington ho společně s mezinárodními věřiteli později označil za překážku v protikorupčním tažení země po pádu režimu Viktora Janukovyče. Žádal jeho hlavu s pohrůžkou, že jinak Kyjev přijde o půjčku.

Pikantní je, že v té době do dění zasáhl někdejší zástupce prezidenta Baracka Obamy Biden. „Řekl jsem: za šest hodin odjíždíme. Jestli nebude prokurátor vyhozen, nedostanete peníze,“ přiznal už v roce 2018. „Biden a jeho syn jsou zkorumpovaní,“ tvrdí na toto konto Trump s tím, že se jeho rival snažil svého potomka ochránit. Jeden z možných demokratických adeptů pro souboj o Bílý dům to však popírá.

Rovněž Biden junior ujišťuje, že nic špatného v ukrajinské firmě nespáchal a ani na toto téma se svým otcem nikdy nehovořil. V USA byl ovšem už dříve kritizován za to, že je v možném střetu zájmů a „obchoduje s rodinným jménem“. Podle dostupných zdrojů Šokin nijak zvlášť o vyšetření případu Burismy neusiloval, spíš se z majitele snažil vymámit úplatky. Šokinův nástupce v roli generálního prokurátora Jurij Lucenko kauzu nejdřív uzavřel, letos však vyšetřování otevřel znovu.

Tento fakt nahrává spekulacím, že se do dění snaží zasahovat Trump. Šéf Bílého domu v pondělí přiznal, že se Zelenským o Bidenovi hovořil v souvislosti s korupcí na Ukrajině. Nadále ale odmítá, že by na Kyjev tlačil. Aktuálně se přitom objevily informace, že krátce před telefonátem osobně svému štábu nařídil, aby Ukrajině zmrazil pomoc ve výši zhruba 400 milionů dolarů.

Demokraté po Trumpovi požadují, aby zveřejnil přepis telefonátu. Členové Kongresu chtějí i informace o upozornění na osudný rozhovor, které podal neznámý úředník. Bílý dům poskytnutí záznamu zvažuje a prezident vysílá nejasné signály. „Možná to uvidíte, možná ne, to záleží na tom, co chceme udělat,“ prohlásil na toto téma podle CNN. Hovoří se o tom, že skandál může hrát velkou roli v rozhodování demokratů, zda proti prezidentovi zahájit proceduru impeachmentu.