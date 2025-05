Americký prezident Donald Trump v úterý zahájil svou cestu po Blízkém východě, kterou odstartoval v Saúdské Arábii. Jedná mimo jiné o válce v Gaze a o Íránu, ale geopolitika je tentokrát podružná. Trumpovi jde hlavně o obří investice do americké ekonomiky. Šéf Bílého domu by od Rijádu chtěl investiční příslib v hodnotě bilionu dolarů. Ropná velmoc má ale vlastní plány, potřebuje diverzifikovat svou ekonomiku, aby nebyla tolik závislá na těžbě.

Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán Trumpovi už v době jeho lednového nástupu do funkce nabídl investice ve výši 600 miliard dolarů v průběhu jeho prezidentského období. Už toto číslo se komentátorům nezdálo příliš realistické.

Americký prezident ho za to však pochválil a nazval ho „fantastickým chlapíkem“. Před nynější cestou však Trump přišel s tím, že prince požádá, aby částku zaokrouhlil na bilion dolarů. „Byli jsme na ně velmi hodní,“ vysvětlil svůj požadavek.

Diverzifikace ekonomiky je nákladná

„Nechápu, jak by se jim mohlo podařit dostat se k 600 miliardám dolarů, natož k jednomu bilionu,“ komentoval podle The New York Times Trumpův požadavek ekonom Tim Callen, bývalý šéf mise Mezinárodního měnového fondu (MMF) v Saúdské Arábii. „Trump se snaží získat investice ve výši bilionu dolarů, ale Saúdská Arábie je nedokáže realizovat,“ řekl Bloombergu ekonom a expert na rozvíjející se trhy Ziad Daoud.

Saúdská Arábie desítky let vydělávala více peněz, než doma dokázala utratit, a tak měla dostatek financí na investice v zahraničí. Jenže bin Salmán má nyní se zemí velmi ambiciózní plány, jak ji co nejvíce vymanit ze závislosti na ropě, která v současnosti království poskytuje zhruba třicet procent HDP.

Klíčovým programem země je Saudi Vision 2030, tedy program, který zahrnuje rozvoj turistiky, zdravotnictví a vzdělávání a počítá především s futuristickým urbanistickým projektem chytrého města Neom. Tento plán na odklon od ropy spolyká podle odhadů Bloombergu dva biliony dolarů.

Náklady na samotnou futuristickou megapoli přitom v roce 2017 Rijád odhadoval na půl bilionu dolarů, nyní však americké ministerstvo zahraničí a další zdroje mimo Saúdskou Arábii předpokládají, že by jeho dokončení mohlo stát až 1,5 bilionu dolarů. Země Perského zálivu se také zavázala k pořádání několika globálních akcí, které vyžadují rozsáhlé investice, včetně Světové výstavy Expo 2030 a mistrovství světa ve fotbale v roce 2034. Náklady na přípravu a pořádání těchto akcí by se mohly vyšplhat na další stovky miliard dolarů, uvedli ekonomové oslovení Bloombergem.

Ceny ropy maří saúdské plány

Rijádu tak stouply domácí výdaje, což se navíc nyní potkalo s poklesem cen ropy. Brent se v současnosti prodává kolem 65 dolarů na barel, naposledy byl takto nízko v roce 2021, tedy před začátkem války na Ukrajině. Země proto čelí rozpočtovému deficitu, který by se mohl letos vyšplhat nad sedmdesát miliard dolarů. Sama si proto stále častěji peníze půjčuje a už omezila některé plány týkající se Neom.

Trump a jeho rodina mají se Saúdskou Arábií přátelské a čilé vztahy. Během Trumpova prvního funkčního období si jeho zeť a poradce Jared Kushner vybudoval blízký vztah s korunním princem. Prezident prohlašoval, že během své návštěvy Saúdské Arábie v roce 2017 zajistil USA investice v hodnotě 450 miliard dolarů. Callen však uvedl, že analyzoval veřejně dostupné údaje a zjistil, že tato částka nebyla zcela naplněna.

I kdyby proto nakonec Rijád požadovanou částku v rámci snahy zajistit si nadále přízeň transakčního prezidenta přislíbil, je velmi pravděpodobné, že zůstane pouze u teorie. Šéf Bílého domu by to ale i tak mohl doma prodávat jako svůj velký úspěch. Jisté každopádně je, že Saúdská Arábie nadále bude nakupovat americké zboží a spolupracovat s USA mimo jiné v oblasti energetiky, obrany či umělé inteligence.