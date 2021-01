Trump chystá před koncem mandátu rekordní množství poprav | E15.cz

Tresty smrti v USA

Dosluhující prezident Spojených států Donald Trump, který ve středu bude zřejmě jako historicky první lídr USA čelit již druhému impeachmentu, plánuje v závěrečných dnech svého funkčního období uskutečnit rekordní množství federálních poprav. Tento týden mají být vykonány tři tresty smrti na odsouzených zločincích ve státě Indiana. Je mezi nimi i jedna žena - Lisa Montgomeryová. Trumpův kabinet přitom již v tuto chvíli umožnil nejvyšší množství exekucí od roku 1896. Od loňského července bylo v zemi popraveno deset lidí. Na webu CNN na to upozornil světoznámý ekonom Jeffrey Sachs.

Johnson obviněn z porušování vlastních pravidel

Premiér Velké Británie Boris Johnson čelí ve své zemi kritice kvůli vyjížďce na kole. Ačkoli ministerský předseda v posledních dnech nabádal veřejnost, aby dodržovala restriktivní opatření proti šíření koronaviru a hrozil jejich zpřísněním, sám byl v neděli vyfocen, jak se v doprovodu ochranky projíždí v londýnském parku, asi sedm mil, tedy 11,3 kilometru, od Westminsteru. Johnsonova kancelář navíc následně nebyla schopna odpovědět novinářům na otázku, z jakého důvodu se premiérův cyklistický výlet uskutečnil. Na základě vládních opatření se britští občané nemají vzdalovat od místa bydliště a výrazně omezené je i shromažďování osob.

Akcie na úvod týdne padaly

Akciové burzy v USA po rekordech z minulého týdne na úvod toho současného oslabily. Index S&P 500 klesl o 0,66 procenta, Dow Jones odevzdal 0,29 procenta a Nasdaq se snížil o 1,25 procenta. Výrazně se propadla hodnota nejsledovanějších kryptoměn, včetně bitcoinu. Také na trzích v západní Evropě vládl v pondělí spíše pesimismus kvůli nekončící pandemii, kterou ani začátek očkování zatím nedokázal zpomalit. Index STOXX Europe 600 oslabil o 0,67 procenta. O více než jedno procento poklesl britský FTSE 100. Ve ztrátě uzavřel obchodování i německý DAX a francouzský CAC.

Walmart rozšíří své finanční služby

Americký retailový řetězec Walmart včera oznámil, že vytvoří nový fintech start-up, který bude poskytovat dostupné a unikátní finanční produkty zákazníkům a zaměstnancům. Píše o tom server CNBC. Walmart bude na založení firmy spolupracovat s Ribbit Capital, jednou z investičních společností, jež stojí za populární aplikací Robinhood. Walmart tak rozšíří své již existující portfolio finančních služeb. Přestože korporace neuvedla, jak se start-up bude jmenovat, ani kdy přesně vznikne, akcie Walmartu v reakci na zprávu vzrostly o 0,45 procenta. V současné době se prodávají za 147,29 dolaru za akcii.

