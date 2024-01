Bývalý americký prezident Donald Trump podle očekávání zvítězil v úterních republikánských primárkách ve státě New Hampshire a přiblížil se tak stranické nominaci do listopadových prezidentských voleb ve Spojených státech. Na základě svých odhadů to dnes uvedla agentura AP. Trumpova hlavní soupeřka, bývalá guvernérka Jižní Karolíny Nikki Haleyová, exprezidentovi pogratulovala k vítězství, klání však podle ní zdaleka není u konce. V demokratických primárkách zvítězil prezident Joe Biden. Podle AP se čím dál zřetelněji rýsuje možnost reprízy jeho volebního souboje s Trumpem z roku 2020.

Trump vstupoval do druhého dějství procesu, jímž Republikánská strana vybírá svého kandidáta do prezidentských voleb, v roli jednoznačného favorita. Původně proti němu kandidovala více než desítka uchazečů. Někteří odstoupili už před úvodním hlasováním v Iowě minulý týden, ve světle tamních výsledků pak kampaň vzdalo několik dalších včetně floridského guvernéra Rona DeSantise.

Z významnějších vyzyvatelů Trumpa tak zůstává pouze Haleyová. Ta v reakci na výsledky primárek v New Hampshire svým příznivcům řekla, že "klání zdaleka ještě není u konce". Trumpovi pogratulovala v vítězství, zároveň však slíbila, že bude dále bojovat, a vyzvala ho k debatě, uvedla agentura Reuters. Trumpova nominace do prezidentských voleb by podle ní byla "Bidenovým vítězstvím".

Podle odhadů agentury Edison Research po sečtení asi třetiny republikánských hlasů získal Trump 55,6 procenta hlasů, zatímco Haleyová 42,8 procenta hlasů.

Trump porazil Nikki Haleyovou i v primárkách v New Hampshire | ČTK / AP / Pablo Martinez Monsivais

Primárky dnes v New Hampshire pořádala také místní větev Demokratické strany, hlasování se však kvůli vnitrostranickým sporům konalo bez souhlasu celoamerického vedení strany. Podle odhadů AP v něm zvítězil prezident Biden, který v nominačním procesu nemá žádné vážnější soupeře. Jeho úspěch je však spíše symbolický, neboť hlasy delegátů získané v New Hampshire nebudou brány v úvahu na letním nominačním sjezdu demokratů.

Trumpova snadná vítězství v prvních dvou státech naznačují jeho schopnost sjednotit za sebou jednotlivé frakce Republikánské strany. Podle sondáže agentury AP provedené v New Hampshire však přibližně polovina republikánských účastníků primárek uvedla, že se velmi nebo do určité míry obává, že Trump je příliš extrémní na to, aby vyhrál prezidentské volby. O Haleyové to samé tvrdila jen asi třetina respondentů.