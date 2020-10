Trump je zpátky. Pochybnosti o jeho zdraví však přetrvávají | E15.cz

Trumpova strhnutá rouška

Americký prezident Donald Trump byl v noci na dnešek propuštěn z nemocnice a je zpátky v Bílém domě. Tvrdí, že je v pořádku a připraven vrátit se do práce. Před vstupem do budovy si Trump teatrálně strhl roušku a pozdravil své příznivce. Za toto gesto, které například server CNN přirovnal k chování severokorejských diktátorů, si vysloužil další kritiku. Prezident je podle expertů stále infikovaný a může nemoc přenést na zaměstnance Bílého domu. Přetrvávají rovněž pochybnosti o Trumpově zdravotním stavu.

Kyrgyzstánci protestují

Ve středoasijském Kyrgyzstánu propukli násilné protivládní demonstrace. Protestujícím vadí výsledek parlamentních voleb, který považují za zmanipulovaný. Ze šestnácti kandidujících stran pouze čtyři získaly nad 7 procent, nutných pro vstup do parlamentu. Z toho tři mají blízko k současnému prezidentovi Sooronbajovi Žeenbekovi. Demonstranti vtrhli do správní budovy s prezidentskou kanceláří a parlamentem. Osvobodili kromě toho z vězení bývalého prezidenta Almazbeka Atambajeva. Žeenbekov vyzval své odpůrce, aby protesty ukončili a zvažuje anulování voleb. Během nepokojů zemřel minimálně jeden člověk a stovky dalších utrpěli zranění.

Akcie se vrátily k růstu

Návrat prezidenta Donalda Trumpa do Oválné pracovny vyburcoval investory k nákupům. Hodnota akcií tak výrazně vzrostla. Index S&P 500 posílil o 1,8 procenta. Dow Jones zpevnil o 1,68 procenta a Nasdaq Composite vyrostl o 2,32 procenta. Zvedla se též cena ropy a stříbra. V souladu s vývojem na globálních trzích mírně narostly také burzy v západní Evropě. Panevropský STOXX Europe 600 uzavřel obchodování v zisku 0,81 procenta. Německý DAX, jenž plánuje ještě do konce roku rozšířit svůj index ze stávajících třiceti firem na čtyřicet, vyskočil o 1,1 procenta.

Veolia chce spolknout Suez

Francouzský koncern Veolia, který je celosvětovým lídrem v oblasti vodohospodářství a poskytování environmentálních služeb, koupil 29,9 procent akcií svého rivala - společnosti Suez. Ta je pro změnu největším soukromým dodavatelem pitné vody. Veolia se tímto krokem chystá na kompletní převzetí Suezu. Majitelé firmy s tím nicméně nesouhlasí a hodlají se proti odkoupení bránit „všemi dostupnými prostředky“. Veolia zaměstnává přes 300 tisíc lidí ve 48 zemích a její tržby se pohybují kolem 25 miliard eur, to jest 677 miliard korun ročně.

#AuctionUpdate From HK$1 to HK$100+ million! The first world-class diamond ever auctioned without reserve, this 102.39-carat D Colour Flawless Diamond attracts strong bidding from around the world, and sells for HK$121.6m / US$15.7m! pic.twitter.com/fwyGpD2bzs