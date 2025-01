„Vrátíme Zlatý věk do Hollywoodu“, prohlásil Donald Trump a povolal Jona Voighta, Mela Gibsona a Sylvestera Stallona. Zmíněnou trojici, která je v podobném věku jako samotný Trump, pasoval nově zvolený prezident do role „zvláštních velvyslanců Hollywoodu“. Ať už to znamená cokoliv, jejich úkolem má být informovat Trumpa, co zrovna tato kolébka filmu potřebuje a on to prý zařídí, vysvětlil Trump svůj plán, jak proslulé továrně na sny opět vrátit její slávu.

Hlavní agendou trojice je přivést zpět pracovní místa do tohoto podle Trumpa „skvělého, ale velmi problematického místa“. V posledních letech jsme byli podle Trumpa svědky toho, jak postupně z Hollywoodu odchází filmové produkce do cizích zemí.

„Je mi ctí oznámit, že Jon Voight, Mel Gibson a Sylvester Stallone budou zvláštními velvyslanci pro skvělé, ale velmi problémové místo, Hollywood v Kalifornii,“ napsal Trump ve čtvrtek na sociální síti Truth. „Budou mi sloužit jako zvláštní vyslanci za účelem přivést Hollywood, který v posledních čtyřech letech přišel o mnoho obchodních příležitostí ve prospěch cizích zemí, zpátky, aby byl větší, lepší a silnější než dříve! Tito tři velmi talentovaní lidé budou mýma očima a ušima a já zařídím, co navrhnou. Bude to opět, stejně jako Spojené státy americké, Zlatý věk Hollywoodu!“

Gibson o ničem nevěděl

Gibson, kterému je 69 let, uvedl, že se tuto novinku dozvěděl ve chvíli, jako všichni ostatní. „Přesto jsem výzvu vyslyšel. Mou povinností jako občana je poskytnout pomoc a vhled, který mohu,” prohlásil. Herec, který nedávno přišel o svůj dům při požárech v Los Angeles, dodal: „Je nějaká šance, že by k této pozici patřila i rezidence velvyslance?“

Hvězda filmů Statečné srdce a Šílený Max veřejně podpořila Trumpa ve videu zveřejněném krátce před listopadovými volbami. Kritizoval také viceprezidentku Kamalu Harrisovou, která byla Trumpovou demokratickou soupeřkou v prezidentském klání.

Osmasedmdesátiletý Stallone, známý především díky ztvárnění titulní postavy ve filmech Rocky či Rambo, uvedl Trumpa v Mar-a-Lago při jeho povolebním vítězném projevu. Zvoleného prezidenta přirovnal k prvnímu americkému vůdci a nazval ho „druhým Georgem Washingtonem“. „Dokážete si představit, jak by bez něj vypadal svět?“ zeptal se tehdy Stallone.

Šestaosmdesátiletý Voight, který hrál ve filmech Půlnoční kovboj a Pearl Harbor, Trumpa dlouhodobě podporuje a označil ho za nejlepšího prezidenta od dob Abrahama Lincolna.

Donald Trump a Jon Voight | Profimedia.cz

Nic nezmění, tvrdí analytik

Hollywood zažil několik těžkých let v souvislosti s pandemií Covidu, kdy probíhaly časté stávky zaměstnanců a zvýšila se konkurence v podobě streamovacích služeb. Lucas Shaw, dlouholetý hollywoodský analytik, nicméně nevěří, že by noví vyslanci mohli filmovému průmyslu příliš pomoci.

„Trump je vnímá jako spojence a může je využít k tomu, aby mluvili o změnách v Hollywoodu, ale nedovedu si představit Johna Voighta, Sylvestera Stallona a Mela Gibsona, jak se snaží vymyslet, aby bylo streamování ziskovější, nebo, jak přimět Čínu, aby dovážela více hollywoodských filmů,“ řekl pro BBC.

Trumpův kontroverzní vztah s Hollywoodem

Trumpův vztah s Hollywoodem je plný pnutí. Zábavní průmysl byl částečně zodpovědný za to, že se Trump díky své reality show The Apprentice dostal opět na výsluní, uvedl Shaw pro BBC. Trumpův nástup do Bílého domu tuto dynamiku změnil a dostal se do rozporu s politikou velké části tohoto odvětví. „Hollywood má tendenci přispívat a podporovat demokraty více než republikány, a tak mu slouží jako odvětví, které může snadno kritizovat,“ řekl Shaw.

V srpnu 2019, během svého prvního funkčního období, Trump kritizoval filmový průmysl jako „rasistický“ a obvinil ho z tvorby „velmi nebezpečných“ filmů.

Trump se nicméně nemýlí v tom, že v posledních letech Hollywood stále častěji směřuje produkce do zahraničí, protože se zvyšují náklady na natáčení v USA. Kalifornský guvernér Gavin Newsom navrhl další daňové pobídky až do výše 750 milionů dolarů, aby přilákal produkci zpět do svého domovského státu.

Podle údajů společnosti ProdPro klesla celková produkce v USA oproti roku 2021 o 26 procent. V oblasti Los Angeles se produkce podle údajů FilmLA snížila o 5,6 procenta oproti roku 2023, což je nejméně od roku 2020.

