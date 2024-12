Trump navrhne na velvyslance ve Francii otce svého zetě Kushnera

Trump své rozhodnutí oznámil v sobotním příspěvku na své platformě Truth Social, kde Charlese Kushnera označil za „fantastického podnikatele, filantropa a obchodníka“.

Charles Kusher je zakladatelem realitní společnosti Kushner Companies. Jeho syn Jared Kushner je ženatý s Trumpovou nejstarší dcerou Ivankou a působil jako Trumpův blízký poradce v Bílém domě.

Soud Charlese Kushnera v roce 2005 odsoudil ke dvou letům vězení. Kushner se přiznal k 18 bodům obžaloby, včetně daňových úniků a ovlivňování svědků. Dostal nejvyšší trest, který mu podle dohody o přiznání viny mohl být udělen. Trest byl však nižší, než požadoval Chris Christie, tehdejší prokurátor státu New Jersey a pozdější guvernér a republikánský kandidát na prezidenta.

Prokuratura tvrdila, že poté, co Charles Kushner zjistil, že jeho švagr spolupracoval s federálními úřady při vyšetřování v jeho případu, vymyslel plán pomsty a zastrašování. Podle obžaloby Kushner najal prostitutku, aby nalákala jeho švagra do motelového pokoje v New Jersey. Jejich setkání nechal nahrát na skrytou kameru a záznam poslal švagrově ženě, Kushnerově sestře.

Christie vinil Jareda Kushnera za své vyhození z Trumpova přechodného týmu v roce 2016. Případ Charlese Kushnera označil za „jeden z nejodpornějších a nejnechutnějších zločinů, které jsem kdy jako americký prokurátor stíhal“.

Trump a Kushner starší se znali z realitních kruhů a jejich děti se vzaly v roce 2009.