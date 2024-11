Sen o silné koruně se Česku splní podstatně později, než se zdálo ještě před volbou nového amerického prezidenta. Donald Trump a jeho dolarocentrická administrativa mají totiž v příštích letech zcela zastínit všechny ostatní měny světa. Situace je o to složitější, že koruna má v očích zahraničních investorů stigma exotické, a tím i nevyzpytatelné měny. Ekonomové se tak v posledních týdnech jali přepisovat dlouhodobé vyhlídky české měny, a to směrem dolů. Jak vyplývá ze třináctky predikcí kurzu koruny z dílen významných evropských a amerických bank monitorovaných agenturou Bloomberg a publikovaných po Trumpově zvolení, česká měna se ze současné slabosti nevymaní nejen v příštím roce, ale ani v roce 2026. Investoři totiž v příštích létech přesměrují toky peněz do rychleji rostoucích ekonomik. Tedy primárně do Ameriky.