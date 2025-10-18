Trump neposkytne Ukrajině tomahawky, chce mír na současné linii bojů
Rusko a Ukrajina by měly uzavřít mír na současné linii bojů, jiná řešení jsou příliš komplikovaná. Podle tiskových agentur to novinářům řekl americký prezident Donald Trump několik hodin po jednání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským.
V průběhu tohoto napjatého rozhovoru Zelenskému sdělil, že požadované střely dlouhého doletu Tomahawk Ukrajině neposkytne, alespoň prozatím, napsal web Axios s odvoláním na dva zdroje.
„Uděláte to podle bojové linie, ať je kdekoliv, jinak je to příliš komplikované,“ řekl podle agentury AP Trump novinářům po příletu na Floridu, kde bude trávit víkend. Trump přitom nedávno vyjadřoval zklamání nad přístupem ruského prezidenta Vladimira Putina k jednáním o možném příměří a hovořil o tom, že Ukrajina by moha získat zpět svá území okupovaná Ruskem.
Nyní se s Putinem podle Washingtonu i Moskvy chce do dvou týdnů sejít v Budapešti a opět probrat možné ukončení války. Od jejich srpnového setkání na Aljašce se přitom ruský vůdce, na jehož rozkaz ruská vojska na Ukrajinu v únoru 2022 vtrhla, nenechal přesvědčit k žádným ústupkům a Rusko pokračuje v intenzivních leteckých útocích i snaze o pozemní ofenzivu.
Ukrajinský prezident dnešní jednání s Trumpem označil za produktivní, odmítl však hovořit o tom, zdali se mu dostalo konkrétní odpovědi na žádost o tomahawky. Tyto střely by Ukrajině umožnily zasáhnout cíle hluboko v ruském vnitrozemí včetně Moskvy a Rusko jejich možnou přítomnost v ukrajinském arzenálu označilo za eskalaci ze strany USA. Trump dnes Zelenskému podle zdrojů Axiosu sdělil, že přinejmenším nyní je Kyjev nedostane.
Ukrajina stejně jako většina evropských zemí vyzývá Rusko, aby stáhlo svá vojska, která ovládají asi pětinu ukrajinského území. To Moskva odmítá a požaduje, aby před uzavřením případné mírové dohody byly vyřešeny "základní příčiny" války. Za ty Moskva dlouhodobě označuje například záměr Kyjeva vstoupit do NATO či prozápadní revoluci v roce 2014, která vedla ke svržení proruského režimu na Ukrajině. Požaduje také mezinárodní uznání ruské anexe okupovaných území.