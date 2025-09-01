Trump přitvrzuje proti větrné energii, ropný gigant podpořil postižený Ørsted
Administrativa Donalda Trumpa zastavila federální financování projektů větrné energie na moři v hodnotě 679 milionů dolarů a eskaluje tak svůj tlak na obnovitelné zdroje v USA. V reakci na to norská ropná firma Equinor navyšuje svou kapitálovou účast v dánské společnosti Ørsted a sází na konsolidaci odvětví i dlouhodobý potenciál offshore větrné energetiky.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa pokračuje ve své kampani proti obnovitelným zdrojům. Ministerstvo dopravy v pátek oznámilo, že ruší federální podporu ve výši 679 milionů dolarů pro dvanáct infrastrukturních projektů, které měly podpořit výstavbu větrných elektráren na moři.
Největší ranou je zrušení 427 milionů dolarů na projekt elektrárny Humboldt Bay Offshore Wind v Kalifornii, klíčový pro tamní plán vybudovat do roku 2045 až 25 gigawattů energie na moři.
Ministr dopravy Sean Duffy krok ve svém prohlášení obhajoval tím, že jde o „nehospodárné projekty“, které odčerpávají zdroje, jež by podle něj měly směřovat na oživení amerického námořního průmyslu. Trump minulý týden na své síti Truth Social napsal, že administrativa nebude schvalovat žádné nové solární ani větrné projekty.
Zastavení už rozběhnutých projektů mezitím dopadá na největší světové hráče, například dánskou společnost Ørsted, která musela přerušit téměř dokončenou stavbu farmy Revolution Wind u pobřeží Nové Anglie. Akcie společnosti následně klesly na rekordní minimum.
Injekce pro Ørsted
V kontrastu s tím norský ropný gigant Equinor oznámil, že Ørsted podpoří téměř miliardou dolarů. Equinor, druhý největší akcionář Ørstedu po dánském státu, si zachová svůj desetiprocentní podíl a zároveň vyšle svého kandidáta do představenstva. Podle firmy jde o projev důvěry v dlouhodobou konkurenceschopnost větrné energie na moři.
„V reakci na výzvy, kterým čelí větrná energie na moři, dojde v tomto odvětví ke konsolidaci a novým obchodním modelům. Equinor věří, že užší spolupráce s Ørstedem může vytvořit hodnotu pro všechny akcionáře,“ uvedla norská společnost ve svém prohlášení a dodala: „Společnost Equinor pozorně sleduje nedávný vývoj v odvětví větrné energie na moři v USA a bude s Ørstedem i nadále v kontaktu s dalšími subjekty.“
Analytici společnosti RBC Capital Markets podle webu CNBC krok vnímají jako možný první signál k budoucí konsolidaci portfolií obou firem. Zároveň však upozorňují, že politická nejistota kolem amerických projektů větrné energie na moři představuje pro investory značné riziko. Přesto akcie Ørstedu po oznámení podpory krátkodobě vzrostly a Equinor podle expertů posiluje svůj vliv v sektoru.