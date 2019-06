Trump: Útok na Írán jsem zastavil. Následky na životech by byly neúměrné | E15.cz

Spojené státy se v noci na pátek ocitly na pokraji ozbrojeného konfliktu s Íránem, prezident Donald Trump ale na poslední chvíli rozkaz k úderu proti íránským cílům odvolal. Napsal to deník The New York Times a na Twitteru to potvrdil sám Trump. Následky včetně lidských obětí by podle něj byly neúměrné.