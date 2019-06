Další incidenty u Perského zálivu se dají čekat | E15.cz

K obvinění Teheránu z napadení plavidel Japonska a Norska v Ománském zálivu se v neděli otevřeně přidal i íránský úhlavní rival, Rijád. „ Království si nepřeje válku v regionu, ale nebude váhat s řešením ohrožení svého lidu, své suverenity a svých životních zájmů,“ varoval korunní princ Muhammad bin Salmán.

Spojené státy už v pátek zveřejnily video, které podle nich dokazuje, že útok provedly íránské revoluční gardy. Uvedly, že na záběrech jejich příslušníci odstraňují z boku japonského tankeru nevybuchlou minu. Jeho vlastník se však nedomnívá, že by škody způsobila mina. „Dostali jsme zprávy, že na loď něco letělo,“ uvedl šéf společnosti Kokuka Sangyo Jutaka Katada.

Zatímco Londýn se svými výroky přidal k USA, Evropská unie uvedla, že sbírá a vyhodnocuje informace o incidentu. Varovala před nebezpečím eskalace napětí v regionu a prozatím proto vyzvala k maximální zdrženlivosti. Teherán však zřejmě ztrácí trpělivost s počínáním evropských signatářů dohody o jeho jaderném programu, tedy Británie, Německa a Francie. O víkendu znovu pohrozil, že přestane dodržovat závazky, protože nevidí vstřícnost z druhé strany.

Evropské státy se po loňském vypovězení dohody šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem a obnově sankcí pokoušely úmluvu udržet při životě. Slibovaly, že budou mírnit dopad amerických postihů na íránskou ekonomiku. Podle perské země se ale sliby zatím nepodařilo uvést do praxe. Šéf německé diplomacie Heiko Maas počátkem minulého týdne v Teheránu znovu ujišťoval o evropské snaze. „Samozřejmě nemůžeme dělat zázraky,“ zdůraznil však.

Experti míní, že současné rozepře mezi USA a Íránem povzbuzují jestřábové na obou stranách. „Mají motivaci vytvářet toto napětí přinejmenším z důvodu, že jim to pomůže v domácí politice,“ uvedl pro The New York Times Jeremy Shapiro z think tanku Evropská rada pro zahraniční vztahy.

Podle odborníků chce Írán demonstrovat sílu, je však nepravděpodobné, že by stál o plnohodnotnou vojenskou konfrontaci se Spojenými státy. Stejně tak se nedá předpokládat, že má Trump chuť zabřednout do další neperspektivní války v citlivém regionu. Ostatně Washington sice rychle obvinil Teherán z útoků, další kroky však zřejmě pečlivě zvažuje. Experti tak očekávají spíše nové sankce, ozbrojené doprovody tankerů a další podobné incidenty než otevřený konflikt.