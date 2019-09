Obchodní válka: Trump zvažuje, že zruší registraci čínských akcií | E15.cz

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje, že čínským firmám zruší povolení k obchodování na akciových trzích ve Spojených státech. Agentuře Reuters to řekl informovaný zdroj. Takový krok by byl radikální eskalací obchodního napětí mezi USA a Čínou. Akcie dotčených firem na burze v New Yorku po zprávě okamžitě zamířily dolů a stáhly s sebou celý trh.