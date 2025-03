Spojené státy od středy zvýší clo na dovoz veškeré oceli a hliníku z Kanady na 50 procent. Od dubna pak výrazně zvýší i cla na dovoz aut, pokud Kanada jiná cla nesníží. Na sociální síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Později ale prezidentův obchodní poradce Peter Navarro pro CNBC řekl, že Trump záměř zrušil. Kanadská provincie Ontario mezitím odvolala záměř zdražit elektřinu, kterou vyváží do USA.

Trump dnešním oznámením reaguje na rozhodnutí vlády kanadské provincie Ontario zvýšit cenu elektřiny prodávané do USA. V souvislosti s tím se prezident chystá v dotčené oblasti vyhlásit stav nouze.

„Kanada musí okamžitě snížit svá protiamerická cla na zemědělské produkty, která u různých mléčných výrobků z USA dosahují 250 až 390 procent a která už dlouho považujeme za naprosto nehorázná,“ napsal Trump.

Příští kanadský premiér Carney dal najevo, že nehodlá Trumpovu tlaku ustoupit. „Moje vláda bude cla uplatňovat, dokud nám Američané neprokážou respekt a nepřijmou věrohodné a spolehlivé závazky k volnému a spravedlivému obchodu,“ napsal Carney, který je vzděláním ekonom, v příspěvku na sociální síti.

Nejlidnatější kanadská provincie Ontario se rozhodla zvýšit ceny elektřiny dodávané do Spojených států o 25 procent. Reagovala tak na 25procentní cla, která Trump uvalil na kanadské zboží. Premiér provincie Doug Ford v pondělí uvedl, že elektřinu z Ontaria odebírá zhruba 1,5 milionu domácností a podniků v amerických státech Minnesota, New York a Michigan. Nyní Ford uvedl, že vláda provincie zavedení přirážky pozastavila.

Americkým firmám by stouply náklady

Podle nejnovějších údajů se přibližně čtvrtina oceli používané v průmyslovém odvětví v USA dováží. U hliníku je to více než 40 procent. U sekundárního hliníku, který pochází z recyklovaného materiálu, je toto číslo ještě vyšší.

Ekonomové očekávají, že vyšší dovozní náklady by zvýšily výrobní náklady mnoha amerických průmyslových podniků. Zákazníkům by tak hrozilo zvýšení cen a klesla by konkurenceschopnost amerických firem v zahraničí. Své závody mají v Kanadě všechny tři velké americké automobilky i japonská Toyota a Honda.

Na ocel a hliník se vztahuje severoamerická dohoda o volném obchodu (USMCA). Trump minulý týden po zavedení cel na zboží z Kanady a Mexika oznámil měsíční odklad cel na zboží, kterého se USMCA týká.

Trump po svém nástupu do úřadu nemá ohledně celní politiky jasný kurs. Krátce po zavedení cel na zboží z Kanady a Mexika jejich platnost částečně pozastavil. Zároveň ale pohrozil novými sankčními opatřeními.