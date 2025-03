Trump cla vůči Kanadě a Mexiku zdůvodnil tím, že do USA z těchto zemí stále proudí drogy, zejména syntetický opioid fentanyl. Původně chtěl dovozní poplatky zavést od února, o měsíc je však odložil s tím, že obě sousední země mají šanci zpřísnit opatření proti pašování drog a pro ochranu hranic. Podle deníku The New York Times tvoří import z Kanady, Mexika a Číny více než 40 procent veškerého dovozu do USA.

„Kanada nenechá toto neospravedlněné rozhodnutí bez odpovědi,“ uvedl Trudeau v prohlášení. V první fázi podle premiéra Ottawa zavede dovozní poplatky na zboží v hodnotě 30 miliard kanadských dolarů, za tři týdny pak na zbývajících 125 miliard kanadských dolarů. Opatření budou platit tak dlouho, jako ta americká, dodal premiér.

Clo dopadne i na elektroniku z Číny

Americké dvacetiprocentní clo se bude vztahovat i na dovoz spotřební elektroniky z Číny, který dříve nebyl cly zatížen. Dotkne se tak chytrých telefonů, notebooků, videoherních konzolí, chytrých hodinek, reproduktorů a zařízení pro bezdrátovou komunikaci bluetooth.

Čínské úřady podle agentury Reuters oznámily, že země za týden začne uplatňovat 15procentní cla například na drůbeží maso, pšenici, kukuřici či bavlnu z USA. Deseti procenty pak zatíží třeba sóju, vepřové maso, ovoce, zeleninu, mléčné výrobky a další produkty. Peking také uvalil na 25 amerických firem exportní a investiční omezení, což zdůvodnil ochranou národní bezpečnosti.

„Jednostranná celní opatření USA vážně porušují pravidla Světové obchodní organizace (WTO) a podkopávají základy hospodářské a obchodní spolupráce mezi Čínou a USA,“ uvedlo podle agentury Reuters čínské ministerstvo obchodu. „Čína bude pevně chránit svá legitimní práva a zájmy,“ dodalo.

Kumulativní 20procentní clo přichází nad rámec 25procentního cla, které Trump uvalil ve svém prvním funkční období na dovoz čínského zboží do USA v hodnotě přibližně 370 miliard dolarů. Cla se zvyšovala i za prezidenta Joea Bidena, jen loni se na dovoz čínských polovodičů zdvojnásobila na 50 procent. Hrozí, že si tak obě největší ekonomiky světa zopakují obchodní válku, kterou spolu vedly už v roce 2018.

Utrpí i evropské automobilky

Dopady obchodní války se podle analytiků mohou dotknout i Německa, především pak automobilového průmyslu, který je přes síť dodavatelů provázaný s Českou republikou. Téměř všichni výrobci a mnozí dodavatelé využívají Mexiko jako levnou výrobní lokalitu – a také odtud obsluhují americký trh.

Pro mateřskou společnost české Škody Auto, německou firmu Volkswagen, by mohla být problematická cla na zboží z Kanady. Firma totiž plánuje v Ontariu výstavbu továrny na výrobu bateriových článků, která by zásobovala závody koncernu na výrobu elektromobilů v USA.

