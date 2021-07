Trumpova pohraniční zeď nadále rozděluje Američany | E15.cz

Uplynulo více než šest měsíců od odchodu Donalda Trumpa z Bílého domu, ale Spojené státy stále nemají jasno, co provedou s nedokončeným projektem exprezidentovy obrovské zdi na hranici s Mexikem. Kontroverzní, místy až devět metrů vysoká stavba, za kterou americká administrativa utratila přibližně patnáct miliard dolarů, zhruba 327 miliard korun, je od začátku roku pozastavená a zatím se zdá, že v této fázi ještě hodně dlouho setrvá.

Výstavba zdi na americko-mexické hranici se stala symbolem Trumpovy nekompromisní politiky vůči migraci a exprezidentův výrok z předvolební kampaně, že ji „zaplatí Mexiko“ vešel do dějin. V létě roku 2021 je ovšem situace docela jiná. Opuštěná staveniště v Arizoně či Texasu připomínají města duchů. Tuny oceli a stavební technika leží uprostřed pusté krajiny a nikdo nedokáže říci, co bude s projektem dál.

Současný prezident USA Joe Biden krátce po nástupu do úřadu stavbu zastavil a prohlásil, že za jeho vlády „nevznikne ani stopa barikády navíc“. Minulý týden vládní agentura U.S. Customs and Border Protection vypověděla dodavatelům dva kontrakty na budování zdi v okolí texaského města Laredo s tím, že Bidenův kabinet chce postupně zrušit financování celého projektu. Zatím se tak ovšem děje jen velmi pomalu.

Texas chce zeď dostavět

K ukončení stavby vyzvala o víkendu Spojené státy UNESCO, organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu. Zeď podle ní ohrožuje životní prostředí a kulturní památky v Mexiku. Najdou se však i opačné názory.

Tak třeba texaský guvernér a Trumpův stoupenec Greg Abbott oznámil, že podél texasko-mexických hranic vybuduje vlastní zeď. Na přibližně dva tisíce kilometrů dlouhou bariéru již vyčlenil 250 milionů dolarů z veřejných prostředků. Dalšími 829 tisíci dolarů přispěli sami občané Texasu.

Ukustečni záměr však bude podle kritiků extrémně obtížné. Vedle nedostatku financí mohou plán zmařit žaloby majitelů pozemků nebo ochránců přírody. „Myslím, že guvernér Abbott to s výstavbou pohraniční zdi myslí vážně. Nevěřím ale, že podnikl nezbytné kroky, k vyřešení všech potíží, které to zahrnuje,“ uvedl David Donatti, advokát z texaské kanceláře Amerického svazu pro občanské svobody.

Firmy chtějí zpět investice

Agentura Bloomberg ve čtvrtek připomněla kuriózní příběh texaského podnikatele Tommyho Fishera. Jeho stavební firma Fisher Sand & Gravel Company postavila převážně na vlastní náklady zhruba pět kilometrů dlouhý úsek zdi u řeky Rio Grande. Do díla investovala kolem třiceti milionů dolarů.

Po nástupu Bidenovy administrativy nicméně Fisher ztratil naději, že mu stát za ocelovou zábranu zaplatí, a nyní proto marně shání kupce. Stavitel by přitom přivítal, kdyby si případný zájemce zeď nejen koupil, ale umožnil mu ve výstavbě pokračovat. „Podél zdi by mohla vyrůst nejdelší cyklostezka na světě, 400 až 500 mil dlouhá,“ navrhuje Fisher.

Stoupenci zdi nejčastěji poukazují na skutečnost, že počet migrantů, kteří se pokoušejí nezákonně proniknout do USA zejména ze zemí Střední Ameriky, letos prudce vzrostl. Jenom v červnu bylo na hranici zadrženo téměř 189 tisíc nelegálních uprchlíků, což je nejvyšší číslo za posledních dvacet let. Nejméně 203 osob při pokusu o překročení hranice přišlo o život.

Jejich oponenti argumentují, že zeď nemá na tento trend žádný vliv a například většina drog se z Mexika do Spojených států pašuje přes legální hraniční přechody na palubě soukromých lodí či automobilů.

Nesplněný slib

Budování hraniční zdi mezi Spojenými státy a Mexikem začalo již za vlády Trumpových předchůdců. Poslední republikánský prezident do ní však investoval zdaleka nejvíce času a peněz. Přesto se jeho plány na pokrytí celé americko-mexické hranice v délce 3145 kilometrů ani zdaleka nepodařilo naplnit. Zábrana teď stojí zhruba na 1136 kilometrech, z toho kolem 732 kilometrů vzniklo za Trumpova prezidentství.

Přesné číslo nelze určit, protože na několika úsecích nešlo o stavbu nového opevnění, nýbrž opravu existujícího. Některé části také nelze označit za skutečnou zeď, ale spíše oplocení. Konstrukci zdi provázela i řada skandálů.

Trumpův exporadce Steve Bannon údajně soukromě utrácel finance vybrané od dárců. Bannon byl ovšem letos v květnu na základě milosti udělené bývalým prezidentem zproštěn všech obvinění.