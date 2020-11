Turecko odsoudilo pučisty, kteří chtěli svrhnout Erdoğana | E15.cz

Turečtí důstojníci dostali doživotí

Turecký soud ve čtvrtek odsoudil k doživotnímu vězení 337 vojenských důstojníků a dalších lidí, kteří se podíleli na neúspěšném politickém převratu z roku 2016. Obžalovaní se podle verdiktu Ankary pokusili zavraždit současného tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana a narušit ústavní pořádek. Mezi souzenými v nepřítomnosti je také duchovní Fethullah Gülen, který údajně nepovedený puč zosnoval. Během pokusu o převrat před více než čtyřmi lety zahynulo 251 osob a přes dva tisíce jich bylo zraněno.

Trump poprvé naznačil, že prohrál volby

Prezident Spojených států Donald Trump, který stále výslovně nepřiznal svou porážku ve volbách, poprvé naznačil, že v lednu předá Bílý dům Joe Bidenovi. Trump ve čtvrtek prohlásil, že opustí svoji kancelář pokud sbor volitelů zvolí Bidena novým prezidentem. Volitelé budou o novém prezidentovi hlasovat 14. prosince a výsledek oficiálně vyhlásí 6. ledna. Jedná se ale v podstatě o formalitu. Už několik týdnů je známo, že Biden získal hlasy 306 volitelů, zatímco Trump pouze 232. Agentura Reuters si všímá, že jde tudíž o nejbližší výrok k uznání porážky, jaký dosluhující hlava USA dosud pronesla.

Evropské akcie v poklesu

Západoevropské akcie ve čtvrtek oslabily. Pozitivní informace o vývoji nových vakcín zřejmě přebily zprávy o zavedení nových restriktivních opatření v Německu či pokračující blokování rozpočtu Evropské unie Polskem a Maďarskem. Panevropský index STOXX Europe 600 poklesl o 0,12 procenta. Německý DAX ztratil 0,02 procenta. Francouzský CAC 40 se snížil o 0,08 procenta a britský FTSE 100 odepsal 0,44 procenta. Americké burzy byly včera kvůli oslavám dne Díkůvzdání zavřené.

Foxconn stěhuje část výroby do Vietnamu

Tchajwanský výrobce elektroniky Foxconn přesune na žádost amerického Applu část montáže MacBooků a iPadů z Číny do Vietnamu. Apple se tak chce vyhnout nepříznivým dopadům současné americko-čínské obchodní války, která zřejmě bude pokračovat i během prezidentství Joe Bidena. Foxconn již teď staví na severovýchodě Vietnamu montážní linku, která má být uvedena do provozu v polovině příštího roku. Firma zároveň investuje 270 milionů dolarů, tedy téměř šest miliard korun do nové dceřiné společnosti FuKang Technology. Právě ta má podpořit expanzi Foxconnu na vietnamském trhu.

Diego Maradona's funeral has sparked violent clashes in Argentina, after thousands of football fans were unable to get a glimpse of their hero's coffin.



