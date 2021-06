Turisty jsme nečekali, říkají majitelé apartmánů v Chorvatsku | E15.cz

Pokud se teď vypravíte do menších chorvatských měst nebo vesnic, počítejte s tím, že sehnat ubytování nemusí být tak lehké jako před pandemií. Jako redaktorka deníku E15 jsem spolu se svou sestrou vyrazila až na nejjižnější chorvatský cíp do městečka Molunat.

Když jsme si večer objednaly ubytování přes hostitelskou platformu Airbnb, obratem přišlo potvrzení rezervace. Během několika minut však majitel ubytování zrušil s tím, že není doma, protože vůbec nikoho nečekal.

Ceny ubytování jsou na v této oblasti relativně vyšší, a tak je nutné počítat s tím, že pokud budete mít omezený finanční rozpočet, mnoho možností nezbývá. Nové ubytování v Molunatu jsme přesto našly rychle a majitelé byli znovu překvapení. „Vůbec jsme nečekali, že by sem teď někdo přijel. Sezóna sice začala, ale je to tu úplně prázdné,“ říká majitel apartmánu v Molunatu.

V celé vile, která nabízí přes deset apartmánů, jsme byly samy. Jediné turisty jsme spatřily v autokempu s karavany, ze kterých pandemie vyrobila masový trend.

Turisté ve vesničkách budí upřímné překvapení, ve velkých městech je už na ulici slyšet směsici jazyků. Provozovatelé restaurací po turistech doslova prahnou a doufají, že se lidé nebudou bát cestovat. Například dalmatský přístav Zadar už poměrně oživl a restaurace se zvolna plní. Restauratéři se ale stále potýkají s nízkou návštěvností, takže jim zůstávají některé suroviny.

„Chceme být na turisty připraveni a chceme jim nabízet nejrůznější jídla. Bohužel je turistů málo, a tak teď trochu zápasíme,“ říká číšník vyhlášené zadarské restaurace. Loni v létě prý o turisty překvapivě nouzi neměli. Teď doufají, že se návštěvost zopakuje.

Protipandemická opatření jsou relativně mírná. Personál v restauracích či obchodech musí nosit roušky, ale není třeba respirátor. Zákazníci musejí mít roušku či respirátor v obchodech a při vstupu do restaurace. Z možných kontrol testů na koronavirus jsme narazily na jedinou, a to na hranicích při vstupu do země. Celníci se přitom každého vyptávají, proč jede do Chorvatska, kam přesně a jak dlouho tam bude.

Do Chorvatska v roce 2019 dorazilo 21 milionů turistů. Země byla jednou z mála evropských oblastí, kterým se v květnu 2020 podařilo snížit počet nových pozitivních testů na nulu. Loni v září se však Chorvatsko pro americký deník The Wall Street Journal stalo příkladem startu druhé vlny evropské pandemie zapříčiněné letní turistikou.