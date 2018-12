Tvrdý brexit? Evropská komise představila plán, jak mu čelit | E15.cz

Neexkluzivně a zdarma se po téměř roční odmlce vrací na obrazovky mobilů a počítačů legendární lobbista Tonda Blaník. Člověk, který šéfoval všechny významné české zakázky od Gripenů přes Opencard a Blanku až po dostavbu metra, slaví 100 let republiky po svém. Do redakce dorazil s průvodním dopisem dvacetiminutový záznam rozdělený do dvou speciálních epizod. Stejnou zásilku obdržely i ostatní mediální domy v Česku. Podívejte se na celé obě epizody zdarma v našem článku. První díl najdete v úvodu, druhý níže.