Ukrajina opět hledá spasitele | E15.cz

Ve volbách kandidují více než čtyři desítky adeptů. Dle aktuálních průzkumů budou obyvatelé Ukrajiny posledního března vybírat především mezi nynější hlavou státu Petrem Porošenkem, politickou stálicí Julijí Tymošenkovou a komikem Volodymyrem Zelenským. Posledně jmenovaný je v současnosti favoritem klání. Mnohé voliče zřejmě láká jeho politická neposkvrněnost umocněná léty tepání do představitelů země v jím vedené satirické televizní show. Zároveň však hrozí riziko, že místo vytouženého vymítače korupce dostanou v nejistých časech nezkušeného lídra, který navíc není tak úplně prost podezření z napojení na svět oligarchů.

Komentátoři i odborníci upozorňují přinejmenším na jeho určitou naivitu jak v otázkách zahraniční politiky, tak ekonomiky. „Měli bychom žít v jiné zemi – na Ukrajině, ale bez korupce a úplatkářů a dalších problémů. Ve svobodné a demokratické zemi, v jednotné zemi, která zahrnuje Donbas a Krym,“ řekl nedávno ke svým prezidentským vizím Zelenskyj. Zdá se, že za prioritu považuje boj s korupcí, což podle něj přivede do země investice a ve výsledku zvýší i obranyschopnost země.

Lidé jsou však přesvědčeni o tom, že ukrajinské problémy by se měly řešit v opačném pořadí. Podle šetření společnosti Seetarget je pro čtvrtinu občanů nejdůležitějším vládním úkolem zajistit mír na východě země. Druhým v pořadí je se sedmnácti procenty tvorba pracovních míst. Vymýcení korupce považuje za nejvyšší prioritu desetina obyvatel.

O tom, jak jsou lidé konfliktem v Donbasu unavení, svědčí další bod průzkumu. Pro téměř šedesát procent tázaných je hlavním cílem zastavení bojů, a to i za cenu ztráty separatistických území. Čtvrtina respondentů se naopak domnívá, že má Kyjev bojovat, dokud nezíská všechna teritoria zpět pod kontrolu. Volání po míru je zvlášť silné na východě a jihu země, tedy v oblastech, které jsou známé větší náklonností k Rusku než západ Ukrajiny.

A právě odtud se budou patrně rekrutovat Zelenského voliči. Dá se předpokládat, že mnozí z nich vnímají pozitivně jeho výroky o ochotě jednat s Ruskem. Komik se chce obrátit přímo na Moskvu, jelikož separatistické lídry považuje za její loutky. Nevylučuje přitom, že by o výsledcích jednání uspořádal referendum. Ostatně přímá demokracie je dalším z jeho velkých témat.

Ať už v klání nakonec uspěje kdokoli, nevyhne se ožehavému problému hospodářských reforem. „Je fér říct, že co se týče makroekonomické stability, je Ukrajina v mnohem silnější pozici, než byla v roce 2014,“ konstatoval pro Kyiv Post britský ekonom Timothy Ash, který se zaměřuje na region. Podle něj ale řadu reforem provedla ještě vláda Arsenije Jaceňuka, poté ztratily tempo.

Světová banka přitom na podzim uvedla, že další hospodářský růst země bude záviset na rychlosti zavádění změn a hladké spolupráci s Mezinárodním měnovým fondem, který na sklonku uplynulého roku schválil zemi novou pomoc v hodnotě 3,9 miliardy dolarů. Pokud budou podmínky splněny, může podle ní ukrajinská ekonomika letos díky důvěře investorů vzrůst o 3,5 procenta, v opačném případě o méně než dvě. MMF doporučuje přilákat investory zejména na privatizaci a kvalitní zákon o prodeji půdy. Jeho schválení vázne, přestože stávající prezident přikládá rozvoji zemědělství ve svém programu velkou důležitost.

Věřitel bude patrně žádat i další silně nepopulární reformy, které mají výrazný dopad na životní náklady obyvatel, zejména zvyšování cen plynu. Ukrajinci podle průzkumu Seetarget považují zvyšování tarifů za komunální služby za nejvážnější hospodářský problém, na druhém místě je inflace. Tymošenková jim slibuje, že s MMF dokáže vyjednat lepší podmínky a nižší ceny plynu.

Pozitivní je, že přes růst životních nákladů pomalu klesá počet Ukrajinců, kteří nemají ani dost peněz na jídlo. Loni to byla podle šetření Kyjevského mezinárodního ústavu sociologie desetina, v letech 2015–2016 jich takto strádalo sedmnáct procent. Pro srovnání – nejhůře na tom bylo obyvatelstvo na konci devadesátých let, kdy částečné hladovění hlásila polovina populace.

Paradoxní je, že ve druhých prezidentských volbách od euromajdanu jsou v programech řady kandidátů jen skrovné zmínky o eurointegraci či vstupu do NATO. Zatímco Porošenko slibuje přihlášku země do EU v roce 2024 a hovoří i o přípravě na vstup do Severoatlantické aliance, Zelenskyj a Tymošenková jsou ohledně dosažitelnosti těchto cílů skeptičtí.

Je navíc pravděpodobné, že rezervovaným přístupem k EU a NATO chtějí oslovit voliče na východě a jihu země. Vstup do evropského společenství sice podporuje 58 procent lidí, ve zmíněných regionech je to však pouze kolem čtyřiceti. Ještě méně lidí v těchto částech země stojí o začlenění do Severoatlantické aliance. Pro není ani čtvrtina, zatímco na západě Ukrajiny by si to přály dvě třetiny obyvatelstva.