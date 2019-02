Hamáček: Bez bankovní daně nebudou peníze na vládní program | E15.cz

Jednou z vládních priorit je další růst důchodů od příštího roku nad zákonný rámec. Je to reálné, když zpomaluje ekonomika a ANO odmítá zdanit banky, jak už delší dobu navrhuje ČSSD a nyní i KSČM, která koalici toleruje?

Pokud vím, s devíti stovkami korun poprvé přišel premiér Andrej Babiš. Zákonný rámec pro valorizaci je sedm set. V případě zvýšení je třeba předložit návrh změny zákona, což ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová udělala. Nyní je na vládě, jak se k tomu politicky postaví. Jde o zhruba třicet miliard, které by musela nalézt.

Takže je to neprůchodné?

Souvisí to s debatou o státním rozpočtu na příští rok. Sociální demokracie dlouhodobě říká, že není možné jen tupě škrtat. Musíme nalézt příjmy. ANO si musí vyjasnit, zda je stále hnutím, které šlo do vlády s ambiciózním středolevicovým programem, nebo se z něj stává pravicová strana střihu Miroslava Kalouska. Když jsme sepisovali vládní program, kolegům z ANO jsem říkal, že ačkoliv je levicový, opírají ho o pravicový rozpočet. Upozorňoval jsem je, že to nebude fungovat.

ANO počítalo s tím, že příjmů bude dostatek.

Daně se vybírají dobře. Rezervy ale stále jsou u bank, velkých korporací včetně digitálních nebo v odtocích stovek miliard ročně do zahraničí v podobě dividend. Například v Německu jsou podobné daně podstatně vyšší a jde o velmi prosperující ekonomiku s rozpočtovým přebytkem téměř 60 miliard eur. Mantra českých pravicových ekonomů, že čím nižší daně, tím výkonnější hospodářství, nefunguje.

Čím chcete přesvědčit premiéra, aby s bankovní daní souhlasil?

Není možné sníst koláč s tím, že zůstane na talíři. ANO si musí vyjasnit, co chce. Chápu ale, že hraje o určitou symboliku, když řeklo, že nebudou zvyšovat daně.

Tempo ekonomiky zvolňuje. Může přijít tvrdý brexit, který by český HDP negativně zasáhl. Uznáte, že vládní program není na takovou situaci nastavený?

Nemyslím, že by situace byla katastrofální. Možná bych i vyčítal kolegům z ANO, že bijí na poplach. Když v tom budou pokračovat, krizi si vytvoříme sami. Lidé se vyděsí, klesne spotřeba a ekonomika se zakousne. Rozpočet se sestavuje každý rok, na ten příští potřebujeme nějakých padesát miliard navíc.

Narážíte na to, že vyšší zdanění tabáku, tvrdého alkoholu nebo nová digitální daň, kde se s ANO a komunisty shodujete, by zdaleka tolik nevynesly?

Vynesly by jen jednotky miliard, zatímco z bankovní daně by bylo deset miliard. Bez ní si naplnění vládního programu nedovedu představit.

ČSSD se podařilo ve vládě prosadit řadu jejích priorit, například zrušení karenční doby, zvýšení rodičovského příspěvku nebo minimální mzdy. Co máte v plánu dál?

I v dalším období budeme bojovat o to, abychom z našeho programu splnili co nejvíce. Pro zaměstnance to bude zkrácení pracovní doby a prodloužení dovolené. Kromě toho chystá ministryně Maláčová prorodinný balíček. Ruku v ruce s tím ale musí jít revize sociálních dávek.

Šéf ANO vám vytýká, že jste s těmito dávkami zatím nic neudělali.

Největším problémem jsou dávky na bydlení. ANO nás sice kritizuje, ale paní Maláčová je limitována vládními kolegyněmi. Teprve nedávno jí byla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová schopna dodat cenové mapy. Bez nich není možné nastavit maximální sociální dávky v dané lokalitě s tím, že všechno ostatní je už byznys s chudobou.

Za jak dlouho to ministryně Maláčová dokončí?

Myslím, že je to otázka měsíců. Na druhé straně se na těchto dávkách vyplácí asi devět miliard ročně, jejich objem navíc klesá. Jestli si pan premiér myslí, že omezením dávek ušetříme tři desítky miliard na důchody, mýlí se. Nalézt lze nejvýše miliardu a půl.

Šéfka státní pokladny Alena Schillerová z ANO vyzvala ministry, aby seškrtali deset procent pracovních míst, což ČSSD odmítla. V rezortu vnitra šetřit nelze?

Důležité je, že paní ministryně nenavrhuje žádné rušení míst u bezpečnostních sborů. I v případě občanských zaměstnanců by to ale byla katastrofa. Úplně bychom zdecimovali policii. Nemůže fungovat bez techniků, automechaniků a dalších profesí, které jsou už nyní obtížně udržitelné. Na rozdíl od policistů jsme jim platy nezvyšovali. Nedovedu si představit, že bych měl nějakých dva a půl tisíce občanských zaměstnanců vyhodit.

A co úspory na samotném ministerstvu?

Má asi 2750 zaměstnanců a tento počet se za posledních patnáct let nezměnil. ČSSD říká, že personální úspory lze řešit systémově. Ve státní správě jsou například oddělení se dvěma úředníky, nad nimiž je vedoucí. Lze stanovit, že minimální velikost oddělení bude sedm nebo deset lidí.

Tím bychom se zbavili řady dobře placených státních úředníků. I náměstci by mohli řídit více útvarů než dnes. Druhou možností je podívat se na malé úřady, které vznikaly jako houby po dešti, a sloučit je do multifunkčních celků. A pak jsou některé agendy, které by stát nemusel vykonávat.

Z vnitra nemůže odejít vůbec nikdo?

Můžeme postrádat nejvýše dvě až tři procenta míst. Ale ani jedno v odboru azylové a migrační politiky, kde pracuje asi 1100 lidí.

V pátek a v sobotu se koná sjezd ČSSD. Budete volit vedení a vy zatím nemáte protikandidáta. Očekáváte nějakou změnu ve směřování strany?

Na nedávných krajských konferencích sociální demokracie jsem říkal, že princip je jednoduchý: méně sporů, nové stanovy a plnění volebního programu. V poslední době jsme mnohem konsolidovanější. Ze všech průzkumů a i z toho posledního, který jsme si nechali udělat, vychází, že hlavní bariérou ČSSD je její nejednotnost. Lidé nechtějí volit stranu, která se hádá. Doufám, že tohle už je za námi.

Jako kandidáta na šéfa strany vás podporuje i platforma Michala Haška Zachraňme ČSSD. Čím jste kritiky zklidnil? Založením programové rady, která má nastínit strategii pro krajské volby v příštím roce?

Nikdy jsem se nebránil komunikaci s kýmkoliv. Když funguje, straníci nemají důvod zakládat alternativní struktury. Řekl jsem, že pokud by platforma měla být mocenskou záležitostí, bylo by lepší ji rozpustit. Pokud ale chce debatovat o programových věcech, problém s tím nemám. V platformě je řada bývalých krajských politiků, kteří mají cenné zkušenosti.

Jsou členové platformy v radě?

Dohodli jsme se s bývalými hejtmany, že zkusí přijít s náměty pro krajské volby. Určitě jim budeme naslouchat.

Prozradíte ambice ČSSD v květnových volbách do Evropského parlamentu? Hovoří se o tom, že ke čtyřem stávajícím křeslům byste rádi získali ještě jedno.

Před volbami jsem vždy realista. Stál bych o to, abychom potvrdili naše současné postavení. Myslím, že máme kvalitní kandidáty, za nimiž je obrovský kus poctivé práce. Pavel Poc ji odvedl při ochraně přírody a Olga Sehnalová při boji proti dvojí kvalitě potravin.

Toto téma si sice začal přisvojovat téměř každý europoslanec, ale bez paní Sehnalové by vůbec nebylo na stole. Přišla s ním jako první a protlačila europarlamentem všechna potřebná hlasování. Díky nim se dnes hovoří o tom, že dvojí kvalita potravin je nekalá obchodní praktika.

Budou eurovolby prvním ostrým testem toho, zda se vám vládnutí s ANO politicky vyplácí?

Eurovolby jsou z hlediska volební účasti velmi specifické. První reálný test očekávám až v krajských volbách.

Kdyby to v květnu nedopadlo pro vaši stranu dobře, konal by se další sjezd?

Pokud bude zájem o svolání mimořádného sjezdu dva měsíce po řádném sjezdu, budiž. Naše stanovy to umožňují. Otázkou ale je, co by bylo agendou takového rokování. Jestli má někdo zázračný recept, jak stranu vrátit k třicetiprocentnímu volebnímu zisku během několika měsíců, může s takovou vizí předstoupit už tento pátek na sjezdu v Hradci Králové.

Dostane se do předsednictva jak ministryně Maláčová, tak šéf diplomacie Tomáš Petříček?

Oba bych na postech místopředsedů rád viděl, budu pro ně hlasovat. Jsou to nové tváře sociální demokracie. Věřím, že její vedení omládne. Na druhé straně nemohou být v čele jen ministři. Uvítal bych, aby se v něm objevili i zkušení komunální politici.