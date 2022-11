Raketa v Polsku: Ukrajina žádá o přístup na místo exploze | E15.cz

Ukrajina žádá Polsko, aby ji zahrnulo do vyšetřování úterního incidentu, kdy v obci ve východní části Polska po zásahu rakety ruské výroby zahynuli dva lidé. Kyjev také požaduje, aby mu Polsko neprodleně poskytlo přístup na místo, kam střela dopadla. S odvoláním na vyjádření tajemníka ukrajinské bezpečnostní rady Oleksije Danilova o tom informovala agentura Unian. Polský prezident Andrzej Duda k tomu odpoledne před novináři uvedl, že s ukrajinskou účastí na vyšetřování by kromě Polska musely souhlasit také Spojené státy. Na ukrajinskou účast při vyšetřování naléhá i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který nadále zůstává přesvědčen, že na Polsko nedopadla ukrajinská, ale ruská raketa.

USA už v úterý nabídly svou podporu při vyšetřování a Varšava nabídku přijala, připomněl prezident. Duda podle agentury PAP také uvedl, že na místě incidentu již pracují polští a američtí vyšetřovatelé.

„Americký prezident Joe Biden navrhl o včerejší noci společný postup, spojenecký postup. Pokud by kdokoliv měl být připuštěn k tomuto postupu, vyžadovalo by to oboustrannou shodu. Jedině tak na to můžeme hledět,“ vysvětlil Duda podle serveru Onet na tiskové konferenci.

VIDEO: Následky dopadu rakety na Polsko

Dříve polský prezident k úternímu incidentu sdělil, že raketu s vysokou pravděpodobností vystřelily ukrajinské síly, které se bránily ruským vzdušným útokům. Doplnil, že na Polsko nejspíše dopadla nešťastnou náhodou. Tajemník ukrajinské bezpečnostní rady Danilov dnes ale na twitteru uvedl, že Ukrajina má důkazy o ruském pozadí události.

„Jsme připraveni předat důkazy, které máme o ruské stopě. Očekáváme také od našich partnerů informace, na jejichž základě dospěli k závěru, že šlo o střelu ukrajinské protivzdušné obrany,“ napsal Danilov.

Verzi, že raketa nebyla vypálena z Ruska, podpořil také americký prezident Joe Biden. Rusko odmítá, že by mělo s incidentem cokoli do činění. Mnozí světoví představitelé ale poukazují na to, že by se nestal, kdyby nebylo války na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo.

„Nepochybuji, že to nebyla naše raketa a nebyl náš raketový útok,“ řekl Zelenskyj dnes novinářům s odvoláním na hlášení, které obdržel od náčelníka generálního štábu ještě v úterý večer. Podle serveru RBK-Ukrajina zdůraznil, že nevidí důvod, proč by neměl důvěřovat ukrajinským vojákům.

Prezident také uvedl, že celou noc hovořil s vůdci různých zemí. Domluvili se s nimi nerozhlašovat, na čem se domluvili, ale přesto klade prostou otázku, zda lze Ukrajině poskytnout přístup na místo neštěstí a zapojit ji do vyšetřovací skupiny. Domnívá se, že by to bylo čestné, spravedlivé a že Ukrajinci na to mají právo.

Položil také otázku, zda lze činit konečné závěry bez toho, že by vyšetřování dospělo k závěru. Ukrajina jako partnerský stát by přinejmenším na úrovni rozvědek či ministerstev měla být podle šéfa státu seznámena s fakty zjištěnými vyšetřovateli. Zatím se však tak nestalo.

„Jestli to bylo (způsobeno) zapojením naší protivzdušné obrany, tak chci (vidět) důkazy. Pokud ten úlomek zabil lidi, pak je nutné se omluvit. Ale nejdřív je třeba vyšetřování a přístup k údajům,“ prohlásil prezident.

Časově podle Zelenského odpovídá jeden z 25 vzdušných útoků, ale v tomto případě existuje záznam, že raketa vybuchla nad ukrajinským územím. Nelze ale vyloučit, že nějaký úlomek odletěl až do Polska. Pozastavil se však nad tím, že tam po dopadu vznikl kráter o průměru 20 metrů a hloubce pěti metrů. „Mohl to způsobit úlomek? Anebo ne? Mám na to svůj názor. Domnívám se, že to byla ruská raketa, a důvěřuji hlášení od našich vojáků,“ dodal podle portálu.