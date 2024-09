Spojené státy a Irák dosáhly dohody o plánech stažení koaličních sil vedených USA z Iráku, řeklo agentuře Reuters několik zdrojů obeznámených se situací. Plán, který byl v zásadě odsouhlasen, ale vyžaduje konečné schválení oběma stranami, počítá s odchodem stovek vojáků do září 2025, přičemž zbytek by měl odejít do konce roku 2026, uvedly tyto zdroje.