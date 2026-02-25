USA povolí prodej venezuelské ropy na Kubu, ale zisk nesmí jít režimu
- Americká vláda povolí prodej venezuelské ropy na Kubu, ale pouze za podmínky, že zisk z prodeje nebude směřovat kubánskému režimu.
- Ropa bude prodávána pouze soukromým subjektům na Kubě, nikoli vládě, armádě nebo jiným vládním institucím.
- Kuba přišla o dva hlavní dodavatele ropy a kvůli americkým sankcím čelí vážným ekonomickým problémům, které se prohlubují.
Americká vláda povolí prodej venezuelské ropy na Kubu, pokud z toho nebude profitovat tamní komunistický režim, ale obyvatelé Kuby, uvedl dnes podle agentury AFP úřad amerického ministerstva financí. Firmy, jimž americká vláda udělí licence na prodej venezuelské ropy, ji budou moci prodat kubánským podnikatelům či přímo Kubáncům, nikoli však kubánské vládě či tamní armádě.
„V souladu s podporou a solidaritou Spojených států s kubánským lidem zavede OFAC příznivou licenční politiku pro konkrétní žádosti o licence, které se týkají prodeje ropy venezuelského původu pro použití na Kubě,“ uvedl Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) amerického ministerstva financí. Dodal, že se to bude týkat jen transakcí, které podporují kubánský lid, včetně soukromého sektoru. Ropa se nesmí prodávat žádnému subjektu spojenému s kubánskou armádou, zpravodajskými službami či jinými vládními institucemi.
Kuba přišla o hlavní dodavatele
Kuba letos přišla o své dva hlavní dodavatele ropy - Mexiko a Venezuelu poté, co americký prezident Donald Trump nařídil zastavit venezuelské dodávky ropy a minulý měsíc podepsal dekret, podle něhož hrozí cla každé zemi, která by ropu na Kubu dodávala.
Trump se ropným embargem snaží přivodit pád komunistické vlády na Kubě a několikrát řekl, že vojenský zásah jako ve Venezuele nebude nutný, protože režim se zhroutí sám. Ekonomické problémy má Kuba dlouhodobě, částečně i kvůli letitým americkým sankcím. Nynější krize je ale podle mnohých bezprecedentní.
Americké jednotky 3. ledna z Caracasu unesly prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženu, které viní z narkoterorismu, a Trump poté podpořil ve vedení země Madurovu viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, jejíž vláda s USA pod nátlakem spolupracuje. Trump také po zatčení Madura řekl, že USA chtějí mít na neurčito kontrolu nad prodejem venezuelské ropy a nad příjmy z ní.