USA, Ukrajina a Evropa se chtějí poradit před schůzkou Trumpa s Putinem
Vysocí činitelé ze Spojených států, Ukrajiny a několika evropských zemí se o víkendu plánují sejít v Británii, aby se pokusili sjednotit své postoje před plánovanou schůzkou amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským protějškem Vladimirem Putinem. Informoval o tom server Axios s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.
Kyjev a některé členské země NATO se podle serveru obávají, že Trump by mohl souhlasit s Putinovými návrhy na ukončení války s Ukrajinou, aniž by zohlednil jejich stanoviska.
Ukrajina nemůže porušit ústavní principy týkající se jejího území, uvedl podle agentury Reuters ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že Ukrajinci nevydají svou zemi okupantům. V reakci na zprávu o plánovaném rusko-americkém summitu zdůraznil, že jakékoliv řešení konfliktu s Ruskem bez Ukrajiny bude řešením proti míru.
Trump oznámil, že se svým ruským protějškem se sejde 15. srpna na Aljašce. Další podrobnosti nezveřejnil. Místo i den konání summitu později podle agentury TASS potvrdil poradce Kremlu Jurij Ušakov. Osobní setkání prezidentů Spojených států a Ruska se uskutečnilo naposledy v červnu 2021 v Ženevě. S Putinem tehdy jednal demokratický prezident Joe Biden.
Agentura Bloomberg v pátek uvedla, že Washington a Moskva připravují dohodu o příměří na Ukrajině, která stvrdí ruské teritoriální zisky na východě Ukrajiny, zejména v Donbasu. Moskva si chce také ponechat poloostrov Krym, který zabrala už v roce 2014. Trump v pátek v Bílém domě mluvil o výměně území, která bude ku prospěchu obou stran.
Od svého lednového návratu na prezidentský post se Trump snaží napravit vztahy s Ruskem, které jsou na nejhorší úrovni za několik desetiletí, a ukončit válku na Ukrajině. Ve svých veřejných vyjádřeních se pohybuje mezi obdivem Putina a tvrdou kritikou na jeho adresu, napsala agentura Reuters.