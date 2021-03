Útok v Saúdské Arábii vyhnal cenu ropy nad 70 dolarů | E15.cz

Globální kyberútok

Americká technologická společnost Microsoft o víkendu upozornila na rozsáhlý kybernetický útok, který postihl její softwarový produkt Microsoft Exchange Server. Ten slouží primárně k výměně byznysových e-mailů. Útok podle Microsoftu provedla skupina hackerů financovaná čínskou vládou a postihl nejméně 60 tisíc institucí v řadě světových zemí. Většinou by se mělo jednat o malé a střední podniky. Napaden však byl třeba i Evropský orgán pro bankovnictví (EBA). Jedná se už o druhý obrovský kyberútok, namířený primárně proti Spojeným státům za posledních několik měsíců. Loni údajní ruští hackeři napadli americké federální úřady přes software bezpečnostní společnosti SolarWinds.

Švýcarsko uzavře obchodní dohodu s Indonésií

Švýcaři v nedělním celostátním referendu těsně podpořili uzavření obchodní dohody s Indonésií. Hlasovalo pro ni 51,6 procenta voličů. V rámci dohody mají být mimo jiné snížena cla na dovoz certifikovaného palmového oleje, což se nelíbí tamním ekologickým aktivistům. Indonésie je největším světovým producentem palmového oleje, jenž se přidává například do čokolád nebo šamponů.

Švýcaři se současně vyslovili 51,2 procenty hlasů pro zákaz zahalování obličeje na veřejnosti. Nový zákon, který má zjevně zakázat nošení burek a nikábů, bude zapracován do ústavy a má platit na všech veřejně přístupných místech.

Ropa výrazně zdražila

Jemenští Hútíové, tedy blízkovýchodní povstalci podporovaní Íránem, v neděli zaútočili pomocí dálkově řízených střel a dronů na ropné zásobníky v Saúdské Arábii patřící státní těžařské společnosti Saudi Aramco. Píše o tom například server CNBC. Ačkoli se incident obešel bez ztrát na životech a nebyla narušena ani produkce ropy, bude mít citelný globální dopad. Cena ropy Brent kvůli útoku vyskočila o 2,16 procenta a po více než roce tak prolomila hranici 70 dolarů za barel. To přinese zdražení pohonných hmot i v Česku. Ropa už v letošním roce vyrostla přibližně o 36 procent.

Aston Martin bude vyrábět elektromobily v Británii

Britská automobilka Aston Martin, která se specializuje na produkci luxusních a sportovních vozů, bude od roku 2025 vyrábět všechna svá elektrická auta ve Spojeném království. Jako první přinesl informaci v neděli list Financial Times. Jedná se o pozitivní zprávu pro britský automobilový průmysl, kterému po brexitu hrozí odliv velkých firem a investorů. Velká Británie také plánuje od roku 2030 zakázat na svém území prodej vozů se spalovacími motory. Přestože se Aston Martin hodlá v příštích letech soustředit zejména na vývoj elektromobilů, bude prý i nadále vyrábět tradiční vozy pro automobilové nadšence.

