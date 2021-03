Čína se napojí na Evropu podmořským kabelem. Západ se bojí špionáže | E15.cz

Amerika a Čína se dlouhodobě snaží ovládnout světovou digitální infrastrukturu. Nový kabel zvaný “Peace” by se měl táhnout po zemi z Číny do Pakistánu, kde se zanoří pod mořskou hladinu. Již v tomto roce by měl kabel “ujít” cestu dlouhou téměř dvanáct tisíc kilometrů, a sice z Pákistánu do francouzského přístavu Marseille.

Kapacita kabelu Peace, který je budován čínskými společnostmi, bude dosahovat rychlosti šedesát Tb/s, tedy například bude schopen přepravit za jednu sekundu dostatek dat na devadesát tisíc hodin Netflixu. Zároveň by měl sloužit i k rychlejšímu poskytování služeb čínským společnostem podnikajícím v Evropě a Africe. „Náš plán spočívá především v přenosu energií mimo Čínu směrem do Evropy a Afriky,“ říká Jean-Luc Vuillemin, vedoucí mezinárodních sítí ve společnosti Orange SA, francouzské telefonní společnosti, která bude provozovat konečnou stanici kabelu v Marseille.

Využití dat z tohoto kabelu v Americe není příliš reálné. Společnosti Google a Facebook tvrdí, že kabel Peace používat nebudou, protože mají svou dostatečnou kapacitu. I kdyby chtěly, používání čínského kabelu by pro tyto společnosti bylo obtížné, kvůli americkému bojkotu mnoha čínských výrobců telekomunikačních zařízení, včetně Huawei, a to z důvodů národní bezpečnosti.

Podmořské kabely mají svůj značný strategický význam. Mnoho z nich je vlastněno a provozováno americkými společnostmi, což pomáhá posílit dominanci Spojených států amerických nad internetem a zároveň dává Američanům a jejich spojencům pocit bezpečí a neobávají se případných čínských špionáží.

Konečná stanice Marseille bude pečlivě zajištěna a zabezpečena před potenciálními odposlechy. Podle bezpečnostních odborníků existuje riziko během výstavby, kdy by mohlo dojít k zasunutí odposlechů za účelem přísunu informací.