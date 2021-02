V Indii se po zřícení ledovce pohřešují desítky lidí | E15.cz

Katastrofa v Indii

Nejméně čtrnáct lidí zemřelo a dalších 170 se pohřešuje v severoindickém státě Uttarákhand. V neděli se tam odlomil kus himálajského ledovce a zřítil se do přehrady v údolí řeky Dhauliganga. Ledovec posléze protrhl hráz vodní nádrže, což způsobilo obrovskou záplavu. Masa vody následně strhla mosty a zničila silnice. Většina pohřešovaných jsou zřejmě zaměstnanci dvou vodních elektráren. Do regionu byly vyslány stovky vojáků. Zatím se podařilo zachránit 25 osob. Svou solidaritu s rodinami obětí již vyjádřili indický premiér Naréndra Módí a britský ministerský předseda Boris Johnson.

Čína zatkla australskou novinářku

Australská byznysová reportérka Cheng Leiová, která je už od loňského srpna zadržována v Číně, byla formálně zatčena pro podezření ze špionáže. V pondělí to podle CNN oznámilo australské ministerstvo zahraničí. Australská vláda zároveň vyjádřila o svoji občanku obavy. Čínské úřady případ zatím nekomentovaly. Leiová, která dříve pracovala například pro CNBC, působila od roku 2012 v čínské státní televizi CGTN. Nyní je ve vazbě v Pekingu. Mezi Austrálií a Čínou panuje v poslední době velké napětí. Oba státy stojí de facto na pokraji obchodní války.

Skvělý týden pro akcie

Americké burzy mají za sebou nejlepší týden od listopadu minulého roku, kdy se v USA konaly prezidentské volby. Index Dow Jones se za posledních pět pracovních dnů zvýšil o 3,89 procenta. S&P 500 přidal 4,65 procenta a Nasdaq Composite newyorské burzy Nasdaq, která dnes slaví padesát let od svého založení, zpevnil o 6,1 procenta. V prvním únorovém týdnu se dařilo i akciím v Evropě. Německý DAX a francouzský CAC 40 posílily o více než čtyři a půl procenta. Panevropský STOXX Europe 600 se zlepšil o 3,46 procenta a britský FTSE 100 vyrostl o 1,28 procenta.

Dodavatel Applu jedná o svém prodeji

Britský výrobce počítačových čipů Dialog Semiconductor, mezi jehož klienty patří i společnost Apple, v neděli oznámil, že vede pokročilé rozhovory o sloučení se svým japonským konkurentem Renesas Electronics. Renesas chce odkoupit Dialog za zhruba 4,9 miliardy eur, tedy asi 126,3 miliardy korun. Zatím ale není jasné, kdy se transakce uskuteční. Akcie britské firmy, které se obchodují na německé burze, vzrostly od začátku letošního roku o 25 procent. Aktuálně stojí 56,12 eura za akcii.

